خالد عبد العال: مشروع تطوير الطيبى يراعى النسق العمرانى للقاهرة الفاطمية

جدة - نرمين السيد - وجاءت متابعة عبد العال، فى إطار الخطة القومية للدولة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد خالد عبد العال، أن مشروع تطوير منطقة الطيبى بالسيدة زينب، متكامل، يراعى النسق العمرانى للقاهرة الفاطمية الإسلامية، ويوفر وحدات سكنية بمساحات مختلفة تراعى احتياجات المواطنين.

وأضاف المحافظ، أنه تم إزالة 25 عقارًا حتى الآن، وسيتم منح قاطنيها إيجار شهرى حتى الانتهاء من مشروع روضة السيدة (2) وإعادتهم إلى مساكنهم الجديدة، مشيرا إلى أن مشروعات التطوير فى المنطقة لاتوفر حياة كريمة لسكان المنطقة فقط، بل تمثل إضافة قوية لإعادة إحياء القاهرة التراثية.

وأضاف المحافظ أن مشروع تطوير منطقة الطيبى (روضة السيدة 2) سيتضمن إنشاء 15 عمارة سكنية أرضى و5 أدوار متكررة، بإجمالى 700 وحدة سكنية، إلى جانب إنشاء 50 وحدة تجارية على مساحة 10,5 فدان، بالإضافة إلى منطقة خدمات تشمل نقطة شرطة وحضانة وأماكن عامة "ملاعب وحدائق".

وأوضح محافظ القاهرة أنه سيتم بالتوازى مع إنشاء هذا المشروع عمل تطوير لمنطقة أبوالريش بالكامل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه منذ إعلان منطقة الطيبى منطقة إعادة تخطيط، وحرصًا على إخراج المشروع كوحدة متكاملة، تقرر تنفيذ نفس النموذج السابق تنفيذه فى المرحلة الأولى (روضة السيدة 1) بتطوير المنطقة وفق طراز معمارى يحاكى طبيعة القاهرة التاريخية.