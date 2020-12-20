أمين الشيوخ: نسعى للارتقاء بمستوى العاملين بالمجلس

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، أهمية التطوير والارتقاء بمستوى أداء موظفى الأمانة العامة للمجلس واستمرار تحفيزهم على التدرج صعوداً بمستواهم الوظيفى، وإتاحة كل الوسائل والإمكانيات من ورش العمل ودورات تدريبية وتأهيلية.





وشدد عتمان، فى كلمته للعاملين بالمجلس، خلال تدشين البرنامج التدريبى لتنمية مهارات العاملين بقطاع اللجان تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، على ضرورة التزام العاملين بالمجلس بمدونة السلوك البرلمانى، منوها بحرص رئيس المجلس على تقديم الدعم والمساندة اللازمين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية والعملية.

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