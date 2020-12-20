مجلس الشباب العربى: البرلمان الأوروبى يوظف القوانين لصالح جماعات إرهابية

جدة - نرمين السيد - رفض مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، واصفاً التقرير بأنه "مسيس ويخدم أهداف بعينها ويعد تدخلا سافرا فى الشؤون الداخلية لدولة مهمة وكبيرة ومحورية فى المنطقة والعالم".





وانتقد المجلس، فى بيان اليوم الأحد، ما استند إليه التقرير فى التشكيك فى أحكام قضائية قررها قضاة مصر الشرفاء ضد إرهابيين روعوا الشعب المصرى وافقدوه حقوقه فى العيش فى حياة كريمة وآمنة، مؤكدا رفضه لكل ما استند عليه البرلمان الأوروبى فى تقريره.

وشدد مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة على أن "التقرير لا يعبر إلا عن مغالطات وعدم منطقية فيما تناوله متجاهلا أن ما تم الاستدلال به يرجع إلى خلفية إرهابية وأن من يقف خلف تلك الادعاءات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية"، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبى يوظف القوانين الدولية والأممية لأغراض سياسية لصالح جماعات إرهابية اعترف بإرهابها العالم بما فيها الدول الأوروبية.

وأشار المجلس إلى أن التقرير لم يتطرق لجهود الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن للمواطنين، والعمل الإنمائى الذى أسهم بشكل كبير فى تحقيق طفرة ملموسة فى حياة المصريين فى العيش حياة كريمة وحضارية، كما تجاهل جهود مصر الكبيرة فى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية التى هددت كافة دول أوروبا.

ولفت المجلس إلى أن مصر ظلت تحارب الإرهاب منذ سنوات ولازالت، وفى الوقت ذاته تسير فى مسيرة التنمية الشاملة وتحقق أعلى معدلات للنمو الاقتصادى والأمن والاستقرار للشعب المصرى، مؤكدا أن تحقيق الأمن حق من حقوق الإنسان نص عليه الميثاق العالمى لحقوق الإنسان وأن محاربة الإرهاب حق من حقوق الإنسان وهذا ما تجاهله التقرير الذى اتسم بعدم الحيادية والمصداقية.

وأكد مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة أن هذا التقرير غير ملزم لمصر ويظهر للعالم النوايا الخبيثة من وراء صدوره ومساندة البرلمان الأوروبى لجماعة الإخوان الإرهابية تحت غطاء حقوق الإنسان مما افقده مصداقيته.