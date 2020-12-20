الجريدة الرسمية تنشر قرار مد فترة تخزين البضائع بميناء دمياط

نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» قرار وزير النقل قرار رقم 847 لسنة 2020، بشأن عدد من التسهيلات بميناء دمياط.

وقرر وزير النقل تخفيذ نسبة 10% فئات المحاسبة لساحات تخزين ( الحديد، الخردة، الأبلاكاش، المعدات البترولية)، كما قرر إيقاف تحصيل مقابل إشراف الهيئة على أعمال الشحن والتفريغ لبكر الحديد الذي يتعدى وزنه 20 طن أو بكرة.

ونشرت الجريدة أيضًا قرار مد فترة السماح لتخزين البضائع والساحات الواردة بميناء دمياط لتصبح 60 يومًا بدلًا من 45 يومًا، وكذلك قرار تخفيض الفئات الواردة بقرار هيئة ميناء دمياط بنسبة 40% للبضائع العامة، و10% لباقي البضائع.

ومن المقرر أن يعمل بهذه القرارت بداية من 30 يونيو 2021.

وننشر تفاصيل القرارات كالتالي: