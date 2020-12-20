سعفان يسلم 150 شهادة ”أمان” و50 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة ببورسعيد

قام وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد ، يرافقه محافظ الإقليم اللواء عادل الغضبان بتسليم 150 شهادة "أمان" فئة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية ، ، فضلا عن تسليم 50 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة ، بالإضافة إلي تسليم 30 شهادة تخرج للمتدربين علي مهن الملابس الجاهزة والدش والمحمول، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد .

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