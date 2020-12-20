ضبط 250 جهازا لتسخين وتدخين التبغ مهربة في مطار الغردقة

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة مدير جمرك مطار الغردقة الدولة من إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة IQOS لتسخين وتدخين التبغ بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران الأوكرانية القادمة من كييف اشتبه فتحى عبد الحافظ مأمور الجمرك فى فى راكب أوكراني الجنسية لكثرة تردده على مطار الغردقة. وبتمرير أمتعته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد جمال مأمور الفحص تلاحظ وجود أشياء معتمة ومتماثلة. وبالعرض على راضى مجدى عيد مدير الحركة بمطار الغردقة قرر تكليف علاء سيد إدريس ومحمد عادل ومحمد عصمت وأمير زيدان فى حضور عبد المحسن الشيمى رئيس قسم الأمن الجمركي فتبين وجود 250 جهاز IQOS لتسخين وتدخين التبغ داخل حقائبه. وبلغت التعويضات المستحقة 750 ألف جنيه. قرر سلطان صالح مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة حمل رقم 7 لسنة 2020 وإخطار الجهات المختصة.

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