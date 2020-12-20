الصحة: الكشف عن 3 سلالات لفيروس كورونا فى مصر

قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إن الدولة لن تسمح بدخول أى شخص من الخارج إلا بعد إجراء مسحة للتأكد من سلبية التحاليل، وعدم الاختلاط ودخول أى سلالة جديدة منتشرة بالخارج.

وأوضح حسني بمؤتمر اليوم، أن مصر بها ثلاث سلالات من فيروس كورونا منها واحدة ضعيفة، ولا صحة لوجود سلالات جديدة للفيروس ظهرت داخل مصر.

ورحب الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للويبينار، بالتعاون مع الجانب السودانى فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال نقل الخبرات المصرية إلى الأطقم الطبية فى دولة السودان وبروتوكولات العلاج المحدثة للاستفادة منها، مشيرًا إلى أن البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا المستجد موحد ويتم استخدامه فى جميع المستشفيات، وهدفه الوصول إلى أفضل النتائج فى علاج المصابين بالفيروس، كما أثبت فاعليته فى زيادة نسب الشفاء لحالات فيروس كورونا بمصر.



وتابع على هامش "وبينار" اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس والذى عقدته وزارة الصحة اليوم بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء أن الأعراض الجانبية التى ظهرت على المتطوعين كانت أعراض بسيطة وهى ارتفاع درجة حرارة واحمرار موضع التطعيم وسعال وزالت فى غضون أيام بمفردها.

الجدير بالذكر أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد تعقد بحضور الدكتور محمد حسنى مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والدكتور إيهاب كمال مساعد الوزير لشئون التعليم الطبى المهنى، وأعضاء اللجنة العلمية لمناقشة البروتوكول المحدث لفيروس كورونا مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة بدولة السودان.