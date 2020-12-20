14 دولة بينها مصر.. الجامعة العربية تنتفض ضد الفساد في اجتماع مهم.. غدًا

يعقد الاجتماع الرابع للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المقرر انعقاده غدًا، عبر تقنية الاتصال المرئي بجامعة الدول العربية وذلك بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية - إدارة الشؤون القانونية).

وتعقد اللجنة أعمالها بحضور ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وهي: (الأردن – الإمارات – البحرين - تونس- الجزائر – السعودية – السودان – العراق – سلطنة عمان – فلسطين – قطر – الكويت – مصر – المغرب).

وتأتي الأتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك تأكيدًا ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته بإعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علمًا بما قد يكون ضروريًا من إجراءات في هذا الشأن.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.

ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 29 /6 /2013 وعدد الدول المصدقة عليها حتى الآن (14) دولة عربية.

وستناقش اللجنة العديد من البنود منها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الثالث للدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والذي عقد خلال الفترة من 7-8 يناير 2020، بمدينة ارباط بالمملكة المغربية، من بينها بحث آلية تشكيل فريق عمل له طابع فني وتقني يعمل على متابعة التنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

والجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يتزامن مع مناسبة اليوم العربي لمكافحة الفساد، والذي يصادف يوم 21 ديسمبر من كل عام، وهو ذكرى إصدار الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي أقرها مجلسي وزراء العدل العرب والداخلية العرب في إجتماعهما المشترك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 21 /12 /2010.