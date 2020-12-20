المحاصيل المصرية تغزو العالم.. خطة التنمية الزراعية لرفع الصادرات

أكد إسلام فرحات مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أن الإدارة المركزية للحجر الزراعى نجحت فى وضع خطة طموحة لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية للأسواق الحالية ورفع التشديدات الرقابية من الدول الخارجية.

وأشار فرحات لـ دوت الخليج، إلى أن إجمالى الأسواق التى تم فتحها بلغت منذ 2018 حتى تاريخه ما يزيد عن 40 سوقا جديدة، منها 11 منذ يناير 2020 وحتى تاريخه.

وتابع قائلا: "من أهم تلك الأسواق، فتح السوق النيوزيلندى أمام البرتقال المصرى، وفتح سوق سلطنة برونوى أمام البصل المصرى، فتح السوق الأرجنتينى أمام الموالح المصرية، وفتح السوق الهندى أمام البطاطس.