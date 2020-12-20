منطقة صناعية بولندية بقناة السويس.. وارسو تطور 1.3 مليون سيارة بمصر

التقى السفير حاتم تاج الدين سفير مصر لدى وارسو، صباح اليوم الأحد بنائب وزير الخارجية البولندي باول جابلونيسكي "Paweł Jabłoński"، بمقر وزارة الخارجية البولندية، حيث تم تناول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، والإشارة إلى الأهمية التي توليها مصر لتبادل الزيارات على أعلى المستويات خلال الفترة القادمة، والتي تسهم في إعطاء دفعة قوية لتفعيل التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التأكيد على الترحيب بتعاون مصر مع مجموعة فيشجراد (بولندا والتشيك وسلوفاكيا والمجر).

وأوضح السفير حاتم تاج الدين أن هناك العديد من مجالات التعاون بين البلديّن، مشيرًا إلى الاجتماعات الجارية بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وإقليم "كاتوفيتسا" في بولندا وذلك تمهيدًا للتوقيع على اتفاق التعاون بين الجانبين لإقامة المنطقة الصناعية البولندية بقناة السويس.

كما أشار السفير تاج الدين إلى المشاورات الجارية مع مسئولي شركة AC البولندية لبحث سُبل إقامة شراكة استثمارية في مجال تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وأبرز أهمية تنسيق مواقف البلديّن في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بما يسهم في تحقيق المصالح ذات الاهتمام المُشترك.

وهناك برنامج قومي لإحلال 50 ألف سيارة تاكسى تعدى عمرها 20 عاما على مدار عامين مخصص له 10 مليارات جنيه فضلًا عن 1.3 مليون سيارة ملاكى تم حصرها مبدئيًا ضمن خطة تحفيز الإحلال التدريجى للسيارات الخاصة والتى تعدى عمرها 20 عامًا، وسيتم إتاحة برامج تمويلية ميسرة لأصحاب المركبات، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى على مستوى كافة محافظات الجمهورية حيث تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية إنشاء 366 محطة إضافية للغاز بتكلفة 6.7 مليار جنيه.