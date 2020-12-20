الحجر الزراعي: افتتاح 40 سوقا أمام الصادرات الزراعية منذ 2018.. تفاصيل

قال إسلام فرحات مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغ 4.9 مليون طن، وذلك فى ظل العام الاستثنائي الذي نشهده في ظل تفشي وباء فيروس كوفيد 19 بدول العالم المختلفة، ويرجع النجاح في ذلك إلى عدة أسباب.

وأشار "فرحات" خلال تصريحات لـ "دوت الخليج"، إلى أن نجاح الإدارة المركزية للحجر الزراعى فى وضع خطة طموحة لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية من أهم أسباب زيادة الصادرات الزراعية.

وأضاف "مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعى بوزارة الزراعة" تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية للأسواق الحالية ورفع التشديدات الرقابية من الدول الخارجية من أهم الأسباب.

وأكد أن إجمالى الأسواق التى تم فتحها منذ 2018 حتى تاريخه ما يزيد عن 40 سوقا جديدة.