الحجر الزراعي: افتتاح 40 سوقا أمام الصادرات الزراعية منذ 2018.. تفاصيل

وأشار "فرحات" خلال تصريحات لـ "دوت الخليج"، إلى أن نجاح الإدارة المركزية للحجر الزراعى فى وضع خطة طموحة لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية من أهم أسباب زيادة الصادرات الزراعية.
وأضاف "مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعى بوزارة الزراعة" تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية للأسواق الحالية ورفع التشديدات الرقابية من الدول الخارجية من أهم الأسباب.
وأكد أن إجمالى الأسواق التى تم فتحها منذ 2018 حتى تاريخه ما يزيد عن 40 سوقا جديدة.
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى حوالي 4.9 مليون طن حتى الآن رغم ظروف تفشي فيروس كورونا تأثر حركة والنقل التجارة العالمية .
وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، البنجر، الرمان، العنب، البطاطا، المانجو، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، والفلفل.
وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 465 ألفا و880 طن، بالإضافة إلى تصدير 679 ألفا و613 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 421 ألفا و152 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البنجر المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 344 ألفا و 970 طنا، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 139 ألفا و59 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 98 ألفا و185 طنا.
بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السابع بإجمالي 90 ألفا و21 طنا، يليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 50 ألفا و590 طنا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 ألفا و235 طنا، بينما حصل الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 26 ألفا و474 طن، وحصلت الفاصوليا على المركز الحادي عشر بإجمالي 23 ألفا و 172 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 8535 طنا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 4395 طنا.
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