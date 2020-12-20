محافظ القاهرة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

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أحمد جودة - القاهرة - اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢١/،٢٠٢٠ حيث تبدا امتحانات الشهادة الإاعدادية من ٣٠ يناير وتستمر حتي ٤ فبراير.

بينما تبدأ امتحانات النقل الابتدائي من ٩ يناير وتستمر حتى ٢٠ يناير، والنقل الإعدادي عام ومهني ورياضي من ٢١ يناير حتي ٤ فبراير.

وتتوقف الإمتحانات يوم ١٩ لعيد الغطاس ،و٢٨ يناير للاحتفالات بعيد الشرطة.

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قال محمد عطية وكيل أول الوزارة - مدير مديرية التربية و التعليم بالقاهرة، أنه تم مراعاة الخريطة الزمنية المحددة من قبل الوزارة،وتم مراعاة الإجازات الرسمية لأعياد الإخوة المسيحين وعيد الشرطة.

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وأضاف، أن امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي تبدا من السبت ٩ يناير، حتي الأربعاء ١٣ يناير والصف السادس الابتدائي من الخميس ١٤ يناير حتي الأربعاء ٢٠ يناير، والنقل الإعدادي العام والرياضي من الخميس ٢١ يناير حتي الأربعاء ٢٧ يناير، والنقل الإعدادي المهني من الأربعاء ٣٠ يناير حتي الخميس ٤ فبراير والإعدادية عام ورياضي وصم ومكفوفين من السبت ٣٠ يناير حتي الخميس ٤ فبراير.

أما الإعدادي المهني، فتبدأ الامتحانات من الخميس ٢١ يناير حتي الأربعاء ٢٧ يناير والنقل تعليم فني من الأاحد ٢٤ يناير حتي الخميس ٤ فبراير.

وبالنسبة لامتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي، فستكون يومي ١٠ و١١ يناير والمجالات العلمية للإعدادية المهنية من الثلاثاء ١٢ يناير حتي الخميس ١٤ يناير.