نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنشآت السياحية: تعاون مع الري والزراعة لتخفيض حق مقابل انتفاع العائمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عادل المصرى ، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، نجاح شعبة العائمات بالغرفة برئاسة ياسر التاجورى ، عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق الغرفة ، فى التوصل إلى إتفاق مع المسئولين بوزارة الرى لتخفيض مقابل حق الإنتفاع بمياه النيل من متوسط 180 جنيه إلى 150 جنيه للمتر عن مسطح الدور الواحد للعائمة النيلية.

وقال المصرى ، أن الشعبة قد قامت أيضاً بعد مرور البلاد بجائحة كورونا بتحركات كبيرة مع المسئولين فى الجهات المعنية والتى أسفرت مجهوداتها أيضاً عن مخاطبة وزارة الرى لتفادى الأثار السلبية التى أصابت المطاعم العائمة نتيجة لفترات الغلق بسبب هذا الوباْء ، وإنه قد تم الإتفاق أيضاً على خصم غرامات التأخير على جميع المطاعم العائمة عن سنوات 2018 ،2019 طبقاً للقانون رقم /173 لسنه 2020 الذى ينص على ( تسرى أحكام المادة الأولى من هذا القانون على مقابل التأخير او الفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة فى تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعين والإعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة و القومية والأقتصادية وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة سواءاً كانت هذه المبالغ إشتراكات فى نظام التأمينات أم ( مقابل الإنتفاع ) أم غير ذلك من مستحقات وأيا كان سند إستحقاقها.

فيما أشار ياسر التاجورى ، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ، رئيس شعبة العائمات بالغرفة الغرفة إلى أن الشعبة نجحت أيضاً فى مخاطبة والحصول على موافقة وزارة الرى عن طريق وزارة السياحة لإعتبار شهور الغلق طبقاً لقرارات مجلس الوزراء هو غلق كلى وعليه يتم إحتساب هذه الشهور بما يعادل اقل من ربع قيمة الشهور العادية .

وأكد التاجورى ، إنه نظرا لتكرار الشكاوى المقدمة من العائمات النيليه المتضررة من زيادة الأعباء عليها من رسوم حق الإنتفاع بمياة النيل لوزراة الرى وكذلك ربع مقابل الإنتفاع بأراضى طرح النهر لوزارة الزراعة الممثلة فى هيئة التعمير . فقد قامت الغرفة ممثلة فى مجلس الإدارة برفع مذكرة إلى معالى وزير السياحة لمخاطبة وزارتى الرى ، ووزارة الزراعة ( هيئة التعمير ) فيما يخص المطاعم العائمة بهدف أن تتم محاسبة المطاعم العائمة على أساس 2000 جنيه سنوياً للمتر الطولى فى المرسى أسوة بالفنادق العائمة بالأقصر وأسوان كما ورد بالبند رقم 2 بالقرار الوزارى رقم 357 لسنة 2019 .

وتابع رئيس شعبة العائمات بالغرفة ، إنه فيما يخص وزارة الزراعة ( هيئة التعمير ) فقد طالبت الغرفة أن يتم محاسبة المطاعم العائمة عن مقابل الإنتفاع بأراضى طرح النهر كمراسى أو منشآت سياحية طبقاً لما كان متبع من شرائح لسنة 2014 حتى عام 2017 ، و كما نص قرار مجلس ادارة الهيئة فى إجتماعه الثانى لعام 2014 بخصوص تحصيل مستحقات الدولة مقابل أشغال أراضى طرح النهر ) والذى قرر إعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء للموافقه على العمل بأســـعار أراضى طرح النهر خلال المدة من عام 2014 حتى عام 2017 نظراً للظروف الأقتصادية التى تمر بها البلاد على نحو 80 جنيه ( ثمانون جنيها ) للمتر المربع الواحد كحق إنتفاع سنوى للمراسى ومراكب النزهة والتى تهدف للربح ، و300 جنيه ( ثلاثمائة جنيها) للمتر المربع الواحد كحق أنتفاع سنوى للمنشآت السياحية.