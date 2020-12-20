نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إرجاء وقفة صحفيي السياحة والآثار ضد الوزير.. والنقيب يتعهد بعقد اجتماع للمجلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الزملاء الصحفيين محرري وزارة السياحة والآثار، عن تأجيل وقفتهم الاحتجاجية اليوم، ضد وزير السياحة والآثار، حتى الأحد المقبل؛ وذلك استجابة لمطلب النقيب ضياء رشوان، بإعطائه مُهلة للتفاوض مع الوزير ضد إهانة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، خلال أحد الفعاليات التي نظمتها الوزارة الشهر الماضي.

واجتمع الزملاء اليوم، مع عدد من أعضاء مجلس النقابة، للتفاوض حول خطواتهم التصعيدية ضد الوزير المذكور، ووعد النقيب ضياء رشوان بعقد اجتماع لمجلس النقابة خلال أسبوع من اليوم؛ وذلك لمناقشة الأزمة مع المجلس، والوصول إلى حل يرد اعتبار الزملاء.

وأكد الزملاء خلال اجتماعهم، إعطاء النقيب مهلة أسبوع كامل للتفاوض مع الوزير، وفي حال عدم الوصول إلى حل يرد كرامة واعتبار الصحفيين، سيتخذون خطوات تصعيدية قد تصل إلى وقفات احتجاجية واعتصام.

وكان قد تعرض الزملاء المكلفين بتغطية ملف السياحة والآثار، يوم السبت ١٤ نوفمبر ٢٠٢٠، لمحاولة التعريض بسمعتهم ونزاهتهم من قِبل وزير السياحة والآثار، واصفين ذلك بأنه أمر يستوجب الوقوف والتصدي له بحسم وقوة ليعرف قدر وقيمة الصحافة المصرية.

وكانت أزمة قد اندلعت بين الزملاء صحفيي ملف السياحة والآثار وبين الوزير، بعد إهانته لهم خلال كشف أثري قامت به الوزارة بمنطقة سقارة، الشهر الماضي، وأكد الزملاء تمسكهم القوي بضرورة اعتذار وزير السياحة والآثار بشخصه، وليس من ينوب عنه، عن ما بدر منه من إهانة في حق الصحفيين، وإقالة نيفين العارف مستشاره الإعلامي من موقعها في الوزارة، لسوء تعاملها مع زملائها الصحفيين.