نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف السوداني فور وصوله للقاهرة: مصر والسودان مصير واحد مشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل اليوم الأحد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح على رأس وفد رفيع المستوى يضم رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان وأمين عام المجمع، وفي صحبة الوفد نخبة من أئمة المساجد الكبرى بالسودان.

وتفتتح غدًا الاثنين الساعة الحادية عشرة صباحا الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، وتركز الدورة على قضايا تجديد الخطاب الديني، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف.

وتفتتح الدورة بإذن الله تعالى بحضور وزير الأوقاف المصري ونظيره السوداني، ويعقب الافتتاح مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين.

و فور وصوله إلى القاهرة عبر الشيخ نصر الدين مفرح عن سعادته بتلبية دعوة محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري مؤكدا على الروابط العظيمة التي تربط البلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، من التاريخ والجغرافيا والدين واللغة، مؤكد على المصير المشترك بين الدولتين الشقيقتين وعلى العمل المشترك بين وزارتي الأوقاف بالبلدين بما يبرز الوجه الحضاري العظيم لديننا السمح ويصب في صالح الشعبين الشقيقين.