نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة الأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 وحتى يوم السبت المقبل الموافق 26 ديسمبر 2020.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الأولى من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الإثنين:

فرص أمطار خفيفة (30 % تقريبا): على مناطق من السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء المقبل:

فرص أمطار خفيفة (30 % تقريبا): على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

-يوم الأربعاء المقبل:

أمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط بورسعيد- العريش - رفح ) علي فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة الي متوسطة (30 تقريبًا) علي مناطق من الوجه البحري علي فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

يوم الخميس المقبل:

أمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط بورسعيد- العريش - رفح ) علي فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة الي متوسطة ( 30 % تقريبا): علي مناطق من الوجه البحري علي فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

يوم الجمعة المقبل:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

يوم السبت المقبل:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة (30 % تقريبا): على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.