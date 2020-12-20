نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعفان يتلقي طلاب جامعة بورسعيد لمناقشة تطوير عملية التشغيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد ، على هامش افتتاح الملتقى الأول للتوظيف بمحافظة بورسعيد ، مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة بورسعيد لمناقشة مشكلاتهم والتعرف على آرائهم فى تطوير عملية التشغيل وفرص العمل الجديدة التى يحتاجونها .

حضر اللقاء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، والدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد ، والدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسيد السنجابي مدير مديري القوي العاملة بالمحافظة، وعاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ ، وحسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد .

وفى كلمته قال الوزير: إن الهدف من الملتقي هو الشباب رجال الغد ، ورموز اليوم وعلامات المتقبل الواعد ، فهم لهم دور كبير فى بناء المجتمع والنهوض بالوطن .

وقدم الوزير الشكر والتقدير للمحافظ ورئيس الجامعة على الدعوة الكريمة ،مؤكدا أنه لطالما تحدث عن أن الجامعة فى كل محافظة هى المنارة التى تضيء الطريق لكل أفراد المجتمع المتواجدة فيه .

واشار الوزير أن إلي أن معدل البطالة وصل الآن إلي 7.3 % فى آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بعد أن كان المعدل 13.2 % في عام 2013 ، كاشفا أن هذا الانخفاض جاء بسبب الإستراتيجية التى تنتجها الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة والقيادة السياسية الواعية ، والمشروعات القومية فى مختلف أنحاء البلاد ، التي وضعتها الدولة نصب أعينها عند انتهاجها استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ، لتحقق بها التنمية ونجحت بالفعل فى ذلك إلي أن جاءت الجائحة الحالية واثرت بالسلب على هذا المعدل ولولا المشروعات القومية التى قدمتها القيادة السياسية بعد تولى الرئيس السيسي قيادة مصر ، وما استوعبته من نسب كبيرة من العمالة من الشباب ، بهدف القضاء على البطالة فى المجتمع وهو ما نحن بصدده اليوم فى افتتاح الملتقى التوظيفي الأول بمدينة بورسعيد.

وقال الوزير : إنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعة فى مجالات السلامة والصحة المهنية وريادة الأعمال وثقافة العمل الحر ليس بهدف تخريج مهنيين ، وإنما تخريج طالب صاحب مشروع ومدرك للمهن الموجودة داخل مجتمعه.