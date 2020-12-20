الصحة تكشف تفاصيل وجود 3 سلالات من فيروس كورونا في مصر والناظر يؤكد “فيديو”

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة عن وجود 3 سلالات من فيروس كورونا في مصر، وذلك على لسان رئيس لجنة مكافحة كورونا بوزارة الصحة، في تصريحات له اليوم مع اليوم السابع، وأشار إلى أن إحدى هذه السلالات ضعيفة جداً، كما نفى الدكتور حسام حسنى وجود سلالات جديدة في مصر في هذا التوقيت.

وجود 3 سلالات من فيروس كورونا في مصر والناظر يؤكد

وأضاف حسني في تصريحاته اليوم أن مصر لن تسمح بدخول أحد من الخارج بدون إجراء مسحة طبية للتأكد من سلامته من كورونا، لمنع دخول أي سلالات جديدة إلى مصر، وجاءت هذه التصريحات بعد تأكيد رئيس وزراء بريطانيا بوجودى سلالة جديدة من كورونا في لندن أدت إلى تضاعف عدد الإصابات بالفيروس، وأكتر انتشاراً بنسبة 70% من الأولى، وللمزيد حول هذا الأمر من خلال هذا الرابط.

كما أكد استشاري الأمراض الجلدية الدكتور هاني الناظر معلومة وجود 3 سلالات من فيروس كورونا في مصر، مؤكداً أن انخفاض درجات الحرارة مع دخول الشتاء هو جو ملائم لنشاط الفيروسات بشكل عام.

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وأضاف الناظر أن فصل الشتاء يبدأ رسمياً غداً الإثنينن ومع دخوله وانخفاض درجات الحرارة يصبح الفيروس أكثر انتشاراً، مضيفاً أنه يحدث تحورات للفيروس بشكل مستمر حتى يضعف تماماً، ويصبح أمراً عادياً.