بعد منافسة مع شيكابالا.. "القاضية ممكن" يفوز بجائزة أفضل هدف في دوري الأبطال

فاز هدف محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الاهلي، والذي سجله في شباك نادي الزمالك، كهدف فوز الأهلي بالبطولة، بنهائي دوري أبطال أفريقيا، بجائزة أفضل هدف في البطولة.

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وكانت المنافسة مشتعلة بين هدف أفشة وهدف شيكابالا الذي سجله في نفس المباراة، بشباك النادي الأهلي، حيث فاز هدف أفشة الشهير بـ "القاضية ممكن" بعدما حصد 52.5 % من الأصوات، مقابل 47.5% لصالح هدف شيكابالا.

على جانبٍ آخر أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن إصابة ثلاثي الأهلي: محمد مجدي أفشة، عمرو السولية، ورامي ربيعة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما أُثبتت إيجابية مسحتهم التي خضعوا لها قبل السفر مباشرةً إلى النيجر.

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وتُقلع بعد قليل طائرة تحمل بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم، وذلك استعداد لبداية المشوار الأفريقي للأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، وذلك لمواجهة سونيديب يوم الأربعاء القادم الموافق 23 ديسمبر ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال.

