خاص لـ دوت الخليج ..طلب مناقشة عامة للهضيبي في مجلس الشيوخ بشأن حقوق الإنسان والرد علي بيان البرلمان الأوروبي

تقدم النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، عن حزب الوفد، بطلب مناقشة عامة موقع من عشرون عضو بشأن حقوق الإنسان والرد على تقرير البرلمان الاوروبي ضد مصر استنادا لنص المادة 230 من اللائحة والمادة 132 من الدستور ، وتحديد جلسة لذات الموضوع.

وحصلت دوت الخليج على نسخة من طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ياسر الهضيبي وتوقيع 20 عضوا بشأن حقوق الانسان، حيث تضمن تأكيد النائب علي أن الزيارة الفريدة من نوعها التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا والحوار الذي دار حول حقوق الانسان مبررا قويا لطرق هذا الملف الهام، وذلك من ضمن اختصاصات مجلس الشيوخ فى المادة 248 من الدستور من وجوب دراسة واقتراح مايراه كفيلا بتقوية دعائم الديمقراطية والحقوق والحريات والواجبات العامة .