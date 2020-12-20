خاص لـ دوت الخليج ..طلب مناقشة عامة للهضيبي في مجلس الشيوخ بشأن حقوق الإنسان والرد علي بيان البرلمان الأوروبي

تقدم النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، عن حزب الوفد، بطلب مناقشة عامة موقع من عشرون عضو بشأن حقوق الإنسان والرد على تقرير البرلمان الاوروبي ضد مصر استنادا لنص المادة 230 من اللائحة والمادة 132 من الدستور ، وتحديد جلسة لذات الموضوع.
وحصلت دوت الخليج على نسخة من طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ياسر الهضيبي وتوقيع 20 عضوا بشأن حقوق الانسان، حيث تضمن تأكيد النائب علي أن الزيارة الفريدة من نوعها التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا والحوار الذي دار حول حقوق الانسان مبررا قويا لطرق هذا الملف الهام، وذلك من ضمن اختصاصات مجلس الشيوخ فى المادة 248 من الدستور من وجوب دراسة واقتراح مايراه كفيلا بتقوية دعائم الديمقراطية والحقوق والحريات والواجبات العامة .
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وأكد علي أن الدول الكبري أصبحت تنظر لقضايا حقوق الانسان مثل الحق الذي يطال به باطل حيث طغت الاعتبارات السياسية والتأويلات المصلحية وجري استخدامها لخدمه سياسات معينة والتدخل فى شؤن الدولة.
ولفت النائب ياسر الهضيبي، في حديثه لموقع دوت الخليج، إلي أن طلب المناقشة العامة مقدم منه أيضا للرد علي بيان البرلمان الأوربي، الذي لا يمت بالواقع بصلة وما هو الا توجهات معادية لمصر .
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