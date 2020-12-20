"أمهات مصر" يقدمن ملاحظات مهمة عن تجربة الإمتحان التجريبي لطلاب أولى ثانوى

قيم اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، برئاسة عبير أحمد، تجربة الإمتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي علي جميع المستويات.

وقالت عبير أحمد، في تصريحات صحفية، إن الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي جاء في أغلبة على مستوى الطالب المتوسط، ما عدا بعض النقاط البسيطة في بعض المواد كانت تحتاج إلي تركيز ووقت أطول لحلها، ولكن مستوى الامتحان بشكل عام كان مٌرضى للطلاب وأولياء الأمور، مطالبين أن تكون الإمتحانات الأسياسية المقبلة على نفس المستوى.

وأضافت عبير، أنه بالنسبة لأداء الإمتحان على جهاز التابلت، لم يواجه الطلاب أى مشكلات تقنية أو أى معوقات، ما عدا بعض المشكلات التى واجهت بعض الطلاب مثل توقف الإمتحان من علي جهاز التابلت وتخريج الطالب من عليه، وحاول الدخول مرة أخرى، الأمر الذى استغرق عدة دقائق، لا تتعدى النصف ساعة، مطالبين المسئولين بتدوين هذة الملاحظة والعمل على تلاشيها في الإمتحانات الأساسية القادمة.

واستكملت حدثيها:" إن الإمتحانات شهدت تسريب وتداول على مواقع التواصل الإجتماعي، ولكن الاتحاد والائتلاف، التي أُشرف بتأسيسهم لم نلتفت لهذة التسريبات ولم نهتم بها طوال أيام الإمتحانات، وناشدنا الطلاب وأولياء أمورهم بتجاهل كل ذلك، لأنها امتحانات تجريبية والتركيز علي ايجابياتها.

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