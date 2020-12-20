أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن لاعبه ناصر ماهر، سيخضع لعملية جراحية غدا الإثنين، وذلك لتثبيت "الكتف"، الذ أصيب فيه بمباراة الأهلي ضد غزل المحلة. ويغيب اللاعب لمدة شهرين، حتى يستطيع العودة مرة أخرى لتدريبات الفريق الأحمر. اقرأ أيضا: الأهلي يعلن قائمته المسافرة إلى النيجر

يذكر أن الأهلي قد فاز بهذه المباراة بنتيجة3-0، وتصدر جدول الدوري المصري الممتاز. يذكر أن الأهلي قد فاز بهذه المباراة بنتيجة3-0، وتصدر جدول الدوري المصري الممتاز. على الجانب الآخر تُقلع طائرة تحمل بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم، وذلك استعداد لبداية المشوار الأفريقي للأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، بمواجهة سونيديب يوم الأربعاء القادم الموافق 23 ديسمبر.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل | الأهلي يعلن مدة غياب ناصر ماهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.