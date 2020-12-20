نيللي كريم تعلو قائمة الترند بسبب المدفعجية .. ماذا قال عنها مدحت العدل ؟

تصدرت الفنانة نيللي كريم محرك البحث جوجل، بعد العمل الجديد الذي يتم الإعداد له وتقوم هي ببطوله، بمشاركة فريق المهرجانات الشعبية المدفعجية، إذ تألقت نيللي كريم مع الكرو في أغنية "100 وش" التي تم عرضها رمضان الماضي، ولاقت نجاحا كبيرا ونسبة عالية من المُشاهدات.

نيللي كريم تتصدر جوجل

أعلن المنتج جمال العدل عن مفاجأة بمشاركة النجمة نيللي كريم، وهو فيلم سينمائي تقوم ببطولته مع فريق المدفعجية، ويتم كتابته في الوقت الحالي، موضحا أنه يحمل مفاجآت منها أبطال العمل، وأنه سيُقدم فيلم "شيك" بتعاونه مع فريق المدفعجية والفنانة نيللي كريم.