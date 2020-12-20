أسفل الطريق الإقليمي..محافظ الشرقية يوافق علي طلب النائب أحمد عبد الجواد لإنشاء كوبري يخدم قرية النعامنة بمنيا القمح

وافق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي انشاء كوبري أسفل الطريق الاقليمي يخدم قرية النعامنة بمركز منيا القمح وجميع البلاد المجاورة لها وادراجه بخطة الدولة الجديدة.

جاء ذلك بناء علي الطلب المقدم والمزكي من النائب احمد عبدالجواد عضو مجلس الشيوخ نائب حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية.

كان الدكتور ممدوح غراب قد احال طلب النائب احمد عبدالجواد الى المحاسب سعد سعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة الذى احاله بدوره الى الادارة المركزية للموارد المائية والمهندسة سلوى سامى صالح وكيل الوزارة رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى بالشرقية.

كانت الادارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والرى قد اكدت فى ردها على المحافظ والسكرتير العام والنائب بانه ليس لديها مانع من الترخيص للهيئة العامة والطرق والكبارى لتنفيذ الكوبرى وبناء عليه تم ارسال كل الاوراق والمرفقات للمهندسة سلوى سامى صالح التى وافقت على الفور على ادراجه بالخطة للتنفيذ.



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