18 عاملا ضحية حادث مروع على طريق الإسكندرية الصحراوي (تفاصيل)

حادث صادم بالكيلو 21 طريق الاسكندرية-القاهرة الصحراوي وأصاب 18 عاملا بإصابات متفرقة، تلقت أجهزة الأمن بالإسكندرية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بطريق الإسكندرية الصحراوي. وانتقل ضباط قسم شرطة العامرية وإدارة المرور رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص تصادم أتوبيس تابع لشركة "ملابس بسيارة نقل أثناء توجهه للمنطقة الحرة. اقرأ أيضا: اليوم .. الجنايات تصدر حكمها ضد قاتل زوجة الشاعر محمد عفيفي

وأسفر الحادث عن إصابة 18 عاملا بكدمات وكسور، وجرى نقلهم لقسم الطوارئ بمستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم. وأسفر الحادث عن إصابة 18 عاملا بكدمات وكسور، وجرى نقلهم لقسم الطوارئ بمستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم. تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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