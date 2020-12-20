محمد سعيد الدابي: حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شأننا.. وسيادتنا خط أحمر

طالب النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، بعدم الاستناد إلى ذريعة حقوق الإنسان من جانب الدول الأوروبية، للتدخل فى الشأن المصرى وانتهاك السيادة المصرية، قائلا:" سيادة مصر واستقلالية قرارها خط أحمر.

وأشار الدابي، إلى الرفض التام من جانب كافة المؤسسات الدستورية والتشريعية والحقوقية، في مصر والعالم العربي لقرار البرلمان الأوروبي، الظالم ضد مصر، والذي يطالب بالتحقيق في حالات قمع وحبس وملاحقة نشطاء ومعارضين وصحفيين وغيرها من قائمة طويلة من الأكاذيب لا علاقة لها بالواقع في مصر.

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وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر استطاعت طوال السنوات الأخيرة وتحت حكم الرئيس السيسي، تعزيز الاستقرار الداخلي، كما تلعب دورا مهما وحيويا في الاستقرار داخل الاقليم، مؤكدا أن حالة حقوق الانسان في مصر جيدة، والانتصار للقانون وسيادة القانون هى الفيصل، علاوة على أن الشأن القضائي مستقل ولا تدخل في أحكامه وفق ما توحي أكاذيب البرلمان الأوروبي.

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وطالب الدابي البرلمان الأوروبي بمراجعة هذا القرار وسحبه فورا حفاظا على المصالح المصرية الأوروبية الاستراتيجية واحترام استقلال مصر، معلنا عن الرفض المطلق لقرار البرلمان الأوروبي وافتئاته على الأوضاع في مصر، ولغته العنيفة في الرغبة في محاولة النيل من مصر واستقلالها.