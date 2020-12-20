نقابة الموسيقيين تُعلن موقفها بعد اعتذار حمو بيكا للنقيب هاني شاكر (بيان)

أصدرت نقابة الموسيقيين بيانا صحفيا كشف فيه نقيب الموسيقيين عن قبول اعتذار حمو بيكا.

وجاء البيان كالتالي: "فى ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس حمو بيكا سنتين مع الشغل لتهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب السادة أعضاء مجلس النقابة، وتجاوزه بالقول فى حق أمير الغناء الفنان هاني شاكر، وقد تقدم بيكا باعتذار مكتوب، وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هاني شاكر عن تجاوزه السابق، وقد قبل السيد النقيب والسادة أعضاء المجلس الإعتذار وكلف سيادته الأستاذ ياسر قنطوش المحامي بالتنازل عن الدعوى حفاظًا على مستقبله ومستقبل أسرته".

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ومن جانبه، قال حمو بيكا: "أنا النهاردة كنت في نقابة المهن الموسيقية، واعتذرت للأستاذ هاني شاكر وأعضاء المجلس، وأنا مع المستشار ياسر قنطوش محامي نقابة المهن الموسيقية اللي كان عاملي القضية والحمد لله تم التصالح، وأنا بحب أطمن أهلي وناسي وكمان أستاذ ياسر بلدياتنا ووقف جنبي وساعدني، وأنا بشكر النقيب هاني شاكر وأعضاء المجلس".

