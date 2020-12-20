من الثلاثاء للخميس ...دوت الخليج ينشر أسماء أول 284 نائب سينهون إجراءات عضوية برلمان 2020



كشف المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، الجدول الزمني لحفل استقبال السادة اعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني(2021/2026) بنظامي الفردي والقائمة ، ليكون على مدار (6) أيام تبدأ يوم الثلاثاء المقبل ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠.

أعضاء المجلس بنظام القائمة سيتم استقبالهم، بداية من يوم - الثلاثاء 22 ديسمبر: نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب، و- الأربعاء23 ديسمبر: نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب. - الخميس 24 ديسمبر: نواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي عدد ٨٤ نائب.

وتهيب الأمانة العامة بالسادة النواب الجدد الالتزام بالأيام المحددة لكل منهم، وفقا للجدول الزمني المعلن، منعا للتزاحم.وفي السياق ذاته أشار المستشار محمود فوزي أن الأمانة العامة للمجلس انتهت خلال الفترة الماضية من التواصل مع النواب المنتخبين لتسجيل بياناتهم، لافتا إلى أن ذلك تم من خلال ملء استمارات العضوية إما ورقيا أو من خلال ارسالها بالبريد الالكتروني أو عن طريق الحزب الذي ينتمي اليه العضو.تتضمن الاستمارة كل البيانات الخاصة بالنائب، وكذلك اللجنة النوعية التي يرغب في الانضمام لها كرغبة اساسية اضافة للجنة التي يرغب في الانضمام لها كرغبة ثانية. وأعرب المستشار محمود فوزي عن خالص امنياتة لمجلس النواب الجديد بالتوفيق والسداد.دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

1 محمد ماهر حامد محمد خليل مستقبل وطن شخصية عامة

2 ايهاب عاطف راغب اسكندر مستقبل وطن مسيحي

3 يوسف مصطفى محمد الحسينى مستقبل وطن شخصية عامة

4 ايهاب احمد سيد بدوى مستقبل وطن شخصية عامة

5 عمرو رشدى محمود محمد الخطيب مستقبل وطن شخصية عامة

6 محمد عبدالعليم محمد عبدالعزيز سليم مستقبل وطن شخصية عامة

7 احمد سمير محمود على مستقبل وطن شخصية عامة

8 محمد صفى الدين محمد جوده سالم خربوش الشعب الجمهورى شخصية عامة

9 حنفى على جبالى مستقل شخصية عامة

10 ايمن محسب سالم فرج الوفد الجديد شخصية عامة

11 كمال احمد احمد عامر حماة الوطن شخصية عامة

12 محمد تيسير محمدرزق مطر ارادة جيل شاب

13 احمد محمد زيدان الدمرداش حماة الوطن شخصية عامة

14 هشام هلال عبدالمنعم ابراهيم مصر الحديثة شخصية عامة

15 احمد فتحى محمد عبدالحميد مستقل شخصية عامة

16 محمود اسماعيل منصور اسماعيل بدر مستقل شخصية عامة

17 شاديه خضير مليجى الجمل مستقبل وطن عامل/فلاح

18 ماجده السيد محمدبكرى عبدالرحمن مستقبل وطن شخصية عامة

19 سهام مصطفى كمال قطب مستقبل وطن شخصية عامة

20 سهير احمد عبدالحميد محمد مستقبل وطن شخصية عامة

21 نورا على عبدالسميع مستقبل وطن شخصية عامة

22 رشا حسنى عبدالرحمن حسن مستقبل وطن شخصية عامة

23 نى نتر اوزوريس القس مينا الغزاوى مستقبل وطن مسيحي

24 سحر محمد بهاءالدين جوده البزار مستقبل وطن شخصية عامة

25 عبير محمد السيد نصار مستقبل وطن شخصية عامة

26 سميره على توفيق الجزار المصرى الديمقراطى الإجتماعى عامل/فلاح

27 ميرال جلال محمود فهمى الهريدى حماة الوطن شخصية عامة

28 مى كرم كامل ابراهيم جبر مستقل شخصية عامة

29 اميره صابر السيد محمد المصرى الديمقراطى الإجتماعى شاب

30 مرثا محروس حنس واصف حماة الوطن مسيحي

31 جيهان مصطفى منصور البيومى الحرية شخصية عامة

32 عاطف عبدالحميد عواد ناصر مستقبل وطن شخصية عامة

33 احمد رجب شحات محمد بدوى مستقبل وطن شخصية عامة

34 مدحت محمد عطيه الكمار مستقبل وطن شخصية عامة

35 حسن عمر محمد حسنين مستقبل وطن شاب

36 عبدالله احمد محمد عبدالله مبارك الشعب الجمهورى شخصية عامة

37 محمد عطيه ابراهيم الفيومى الحرية شخصية عامة

38 محمد احمد عبدالعزيز على مستقل شاب

39 دعاء محمد سليمان عبدالحفيظ مستقبل وطن شخصية عامة

40 شيماء محمد محمد حلاوه مستقبل وطن مصري مقيم بالخارج

41 سولاف حسين مصطفى درويش مستقبل وطن عامل/فلاح

42 اميره عاطف صابر احمد مستقل شخصية عامة

43 منيره عبدالحليم يوسف رزق الشعب الجمهورى عامل/فلاح

44 مارسيل سمير صدقى فام التجمع الوطنى التقدمى مسيحي

45 ايرين سعيد عبدالمعز سعيد الإصلاح والتنمية مسيحي

46 سامر محمد أحمد التلاوى مستقبل وطن شخصية عامة

47 فخرى عبدالله عبدالفتاح ابوالنجا طايل مستقبل وطن شخصية عامة

48 احمد محمد محمد الخشن مستقبل وطن شخصية عامة

49 عباس احمد عصمت السادات الإصلاح والتنمية مصري مقيم بالخارج

50 محمد وفيق محمد عزت مصطفى ابومصطفى الشعب الجمهورى شخصية عامة

51 احمد بهاءالدين احمد شلبى حماة الوطن شخصية عامة

52 هناء حمدى محمد حسين سرور مستقبل وطن شخصية عامة

53 حنان حسنى يشار احمد مستقبل وطن شخصية عامة

54 شيرين عبدالعزيز بيومى القشاش مستقبل وطن شخصية عامة

55 غاده محمد كمال عبدالعزيز قنديل الشعب الجمهورى شاب

56 سلمى محمد محمود مراد التجمع الوطنى التقدمى شخصية عامة

57 شيرين رضا عبدالقوى طايل الوفد الجديد شخصية عامة

58 مها شعبان حسان ابوسالم الوفد الجديد ذو إعاقة

59 عبدالهادى احمد عبدالهادى القصبى مستقبل وطن شخصية عامة

60 محمد احمد احمد زايد مستقبل وطن شخصية عامة

61 محمد كمال على مرعى مستقبل وطن شخصية عامة

62 على محمد على عز مستقبل وطن شخصية عامة

63 طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف مستقبل وطن شخصية عامة

64 صقر عبدالفتاح صقر موسى صقر مستقبل وطن شخصية عامة

65 أحمد يحى عبدالسلام يحى حماة الوطن شخصية عامة

66 عبدالمنعم على عبدالمنعم امام العدل شاب

67 احسان شوقى عبدالسلام على مستقبل وطن عامل/فلاح

68 رشا عبدالفتاح السيد رمضان مستقبل وطن شخصية عامة

69 عزه أحمد حسين أحمد حسين مستقبل وطن ذو إعاقة

70 سحر عبدالمنعم عبدالمجيد العشرى الإصلاح والتنمية شخصية عامة

71 مرفت الكسان مطر اسعد حماة الوطن مسيحي

72 ليلى احمد احمد ابواسماعيل الوفد الجديد شخصية عامة

73 دعاء عبدالمنعم محمود عريبى المؤتمر شخصية عامة

74 امال ابراهيم عبدالحميد السيد حسن الشعب الجمهورى شخصية عامة

75 يسرى فهمى المغازى ابراهيم مستقبل وطن شخصية عامة

76 محمد عبدالرحيم سيد احمد المرشدى مستقبل وطن شخصية عامة

77 هشام صلاح احمد الحصرى مستقبل وطن شخصية عامة

78 طارق محمد فؤاد سعيد الخولى مستقبل وطن شخصية عامة

79 السيد سمير السيد عبدالمقصود مستقبل وطن شخصية عامة

80 فوزى اسماعيل يوسف فتى مصر الحديثة شخصية عامة

81 احمد ابراهيم محمد العوضى حماة الوطن شخصية عامة

82 عمرو جمال احمد سليم يونس مستقل شخصية عامة

83 فريدى صفوت نجيب البياضى المصرى الديمقراطى الإجتماعى مسيحي

84 ايناس ابراهيم عبدالحليم متولى مستقبل وطن شخصية عامة

85 نسرين صلاح ابراهيم عمر مستقبل وطن شخصية عامة

86 ولاء عبدالفتاح احمد السيد نعمه الله مستقبل وطن شخصية عامة

87 شيماء محمود نبيه حسانين مستقبل وطن شخصية عامة

88 ميرفت عازر نصرالله عطاالله مستقبل وطن مسيحي

89 ولاء احمد سعد على التمامى الشعب الجمهورى عامل/فلاح

90 غادة غريب محمود عجمى مصر الحديثة مصري مقيم بالخارج

91 ضحا مصطفى محمد محمد عاصى التجمع الوطنى التقدمى شخصية عامة

92 عبدالحميد بدوى دمرداش احمد مستقبل وطن شخصية عامة

93 السعيد عبدالعظيم على عماره مستقبل وطن شخصية عامة

94 عمرو احمد ابراهيم السيد درويش مستقل شخصية عامة

95 محمد فوزى محمود الرفاعى مستقبل وطن ذو إعاقة

96 منى عبدالعاطى احمد محمد عبدالكريم مستقبل وطن شخصية عامة

97 جميانه لويس يوسف عبدالمسيح مستقبل وطن مسيحي

98 هاله فوزى ابراهيم ابوالسعد مصر الحديثة شخصية عامة

99 هدى السيد موسى الطنبارى الشعب الجمهورى شخصية عامة

100 هيام محمد حمدى عبدالعزيز ابراهيم الطباخ مصر الحديثة شخصية عامة

قائمة الجيزة وجنوب ووسط الصعيد

1 علاء السعيد ابراهيم عابد مستقبل وطن شخصية عامة

2 عبدالوهاب احمد حسن خليل مستقبل وطن شخصية عامة

3 احمد سعدالدين محمد عبدالرحيم مستقبل وطن شخصية عامة

4 كريم عبدالكريم ابراهيم درويش مستقبل وطن شخصية عامة

5 سعد سليم محمد حسين الجمال الوفد الجديد شخصية عامة

6 ايهاب منصور بسطاوى منصور المصرى الديمقراطى الإجتماعى مسيحي

7 محمد صلاح صالح ابوهميله الشعب الجمهورى شخصية عامة

8 ايمن احمد حسين ابوالعلا الإصلاح والتنمية شخصية عامة

9 نافع عبدالهادى مرسى أبواحمد حماة الوطن شخصية عامة

10 محمد مصطفى بكرى محمد مستقل شخصية عامة

11 نرمين احمد فتحى عبدالمجيد بدراوى مستقبل وطن عامل/فلاح

12 ماهيتاب محمد عبدالهادى حسنين مستقبل وطن شاب

13 صبوره محمد السيد صالح مستقبل وطن شخصية عامة

14 سمر السيد على عطيه سالم المؤتمر شخصية عامة

15 مايسه احمد عطوه عبدالحميد مستقبل وطن شخصية عامة

16 هند محمد سامى محمد رشاد عبدالمجيد مستقبل وطن شخصية عامة

17 فريده احمد طاهر مستقل شخصية عامة

18 الفت على كامل عبدالفتاح عبدالمجيد مصر الحديثة شخصية عامة

19 ابتهاج اسامة احمد الطوخى الشعب الجمهورى ذو إعاقة

20 امل سلامه احمد محمد الحرية شخصية عامة

21 غاده محمود على احمد مستقل شخصية عامة

22 نشوى حامد عبدالحليم اسماعيل الشريف مستقل شاب

23 أميره بهاءالدين بدر ابوشقه الوفد الجديد شخصية عامة

24 عماد سعد احمد السيدحموده مستقبل وطن شخصية عامة

25 يوسف احمد على الصاوى مستقبل وطن شخصية عامة

26 ايمن شكرى هنرى شرموخ مستقبل وطن مسيحي

27 محمد جمال عبدالقادر مستقبل وطن شاب

28 رفعت احمد سعيد درويش المؤتمر شخصية عامة

29 مرفت عبدالعظيم ابراهيم خليفه مستقبل وطن شخصية عامة

30 ياسمين احمد حسن ابوطالب الشعب الجمهورى شخصية عامة

31 حنان محمد عبدالمنعم محمدعلى المؤتمر شخصية عامة

32 منه الله سيد عبدالتواب عبدالحميد الشعب الجمهورى شاب

33 عبدالله على عبدالله محمد مستقبل وطن شخصية عامة

34 على على محمد بدر مستقبل وطن شخصية عامة

35 طاهر حسين مجدى عبده حسين الازهرى مستقبل وطن شخصية عامة

36 حمدى سعد عمر سليمان مستقبل وطن مصري مقيم بالخارج

37 عبير جمال محمد على الشعب الجمهورى شخصية عامة

38 منى عبدالله عبدالغنى احمد مستقبل وطن شخصية عامة

39 مرفت ميشيل نصيف حنين مستقبل وطن شخصية عامة

40 سهام بشاى عبده حنين الوفد الجديد شخصية عامة

41 محمد على عبدالحميد عبدالجواد مستقبل وطن شاب

42 ابراهيم مصرى احمد محمد مستقبل وطن شخصية عامة

43 محمد عزت محمد احمد القاضى مستقبل وطن مصري مقيم بالخارج

44 ناصر شعبان كامل محمود مستقبل وطن شاب

45 احمد رمزى ناجى عبدالرحيم مستقل شخصية عامة

46 ايهاب عادل رمزى حنا الشعب الجمهورى مسيحي

47 هانم حسن ابوالوفا ابراهيم مستقبل وطن عامل/فلاح

48 اميره سعد محمد عبدالله مستقبل وطن شخصية عامة

49 امنيه محمود رجب حسين مستقبل وطن شخصية عامة

50 رشا سعيد صبحى محمد سليمان الوفد الجديد شخصية عامة

51 مها رزق عبدالناصر الطرهونى المصرى الديمقراطى الإجتماعى شخصية عامة

52 منال سيد احمد نصر حماة الوطن شخصية عامة

53 مريم عزت عزيز جرجس الشعب الجمهورى شخصية عامة

54 فاطمه احمد محسن مبارك الإصلاح والتنمية شخصية عامة

55 محمد الباشا عيد احمد محمود مستقبل وطن شخصية عامة

56 ياسر عمر محمد عمر مستقبل وطن شخصية عامة

57 علاء الدين عصام عبدالفتاح عطيه التجمع الوطنى التقدمى شخصية عامة

58 احمد مصطفى احمد محمد خليل مستقبل وطن شخصية عامة

59 يحى محمد احمد ابوزيد كدوانى مستقبل وطن شخصية عامة

60 وسيم فخرى تاوضروس داود مستقبل وطن مصري مقيم بالخارج

61 سناء احمد محمد جمال الدين المصرى الديمقراطى الإجتماعى عامل/فلاح

62 نجلاء محمود احمد محمد الشعب الجمهورى ذو إعاقة

63 مريم عبدالملك القمص مينا عبدالملك مستقبل وطن مسيحي

64 نشوى محمد محمد رائف الوفد الجديد شخصية عامة

65 صفاء جابر ثابت سيد حماة الوطن شخصية عامة

66 تامر عبدالقادر احمد عبدالقادر الوفد الجديد شخصية عامة

67 ابتسام ابراهيم ابورحاب محمد مستقبل وطن شخصية عامة

68 احمد السيد عبدالعال احمد مستقبل وطن شخصية عامة

69 احمد محمدنشأت منصور يوسف مستقبل وطن شخصية عامة

70 طارق محمد عبدالحميد رضوان مستقبل وطن شخصية عامة

71 سامى فتحى فهمى سوس مستقبل وطن مسيحي

72 الهامى محمدفاروق رياض خليل البارودى مستقبل وطن شخصية عامة

73 محمود عبدالعزيز عبدالجواد خليل الضبع مصر الحديثة شخصية عامة

74 شعبان لطفى محمد عبدالغنى الشعب الجمهورى شخصية عامة

75 عبله محمد عمر الهوارى مستقبل وطن شخصية عامة

76 ألفت مصطفى عبدالعال محمد الشعب الجمهورى شخصية عامة

77 نانسى نعيم مهنى بطرس الشعب الجمهورى مسيحي

78 مى محمود ابراهيم احمد الوفد الجديد شخصية عامة

79 رقيه عبدالعزيز محمد عبدالمنعم حماة الوطن شخصية عامة

80 غاده محمود على احمد عيسى مستقبل وطن شخصية عامة

81 أشرف رشاد عبدالحميد احمد مستقبل وطن شخصية عامة

82 عبدالنبى محمد عبدالنبى السمان مستقبل وطن عامل/فلاح

83 محمدابوالطيب احمد فخرى احمدقنديل مستقبل وطن شخصية عامة

84 معتز محمد محمود على حسن الحرية شخصية عامة

85 محمد احمد مصطفى عبدالرحمن الشعب الجمهورى عامل/فلاح

86 سحر صدقى عبدالعظيم محمد مستقبل وطن عامل/فلاح

87 رحاب عبدالرحيم اسماعيل السيد مستقبل وطن شخصية عامة

88 نجلاء باخوم رياض غبريال الشعب الجمهورى مسيحي

89 سناء حسان طايع على مصر الحديثة شخصية عامة

90 محمد خليل ابوالمجد احمد العمارى مستقبل وطن شخصية عامة

91 أحمد يوسف أحمد أدريس حماة الوطن شخصية عامة

92 امانى اميل جرس ميخائيل مستقبل وطن مسيحي

93 زينب محمد بغدادى احمد العدل ذو إعاقة

94 حسن سيد خليل محمد مستقبل وطن شخصية عامة

95 على عبدالعال سيد احمد مستقل شخصية عامة

96 ريهام عبدالنبى السيد ابراهيم المصرى الديمقراطى الإجتماعى شخصية عامة

97 نيفين حمدى محمد عبدالله حماة الوطن شخصية عامة

98 حسام الدين صالح محمود عوض الله مستقبل وطن شخصية عامة

99 سيد قاسم محمد شرقاوى مستقبل وطن شخصية عامة

100 ايلاريا سمير حارص عجايبى الشعب الجمهورى مسيحي

قائمة غرب الدلتا

1 اشرف رشاد عثمان محمد قاسم مستقبل وطن شخصية عامة

2 سامح عبدالمنعم خليل ابراهيم مستقبل وطن شخصية عامة

3 سعداوى راغب ضيف الله حسين مستقبل وطن شخصية عامة

4 احمد جمال حافظ السجينى مستقبل وطن شخصية عامة

5 وجيه ظريف كامل اسكندر مستقبل وطن مسيحي

6 خالد احمد محمد شلبى مستقبل وطن شاب

7 طارق السيد محمود احمد حسنين مستقل شخصية عامة

8 احمد السيد مهنى احمد الحرية عامل/فلاح

9 محمد احمد محمد اسماعيل مستقل شخصية عامة

10 سحر طلعت مصطفى ابراهيم مستقبل وطن شخصية عامة

11 رانيه سميرفهمى يوسف فهمى احمديوسف الجزايرلى مستقبل وطن شخصية عامة

12 شيرين عيسى حامد عليش مستقبل وطن شخصية عامة

13 فايزه عبدالعظيم فتح الله صالح مستقبل وطن شخصية عامة

14 روان اشرف محمدى عبدالرحمن لاشين الإصلاح والتنمية شاب

15 هبه الله سامى جورج حبيب المؤتمر مسيحي

16 سوسن حسنى حافظ ابراهيم الوفد الجديد شخصية عامة

17 آيات حسين على حسين الشعب الجمهورى شاب

18 منى محمد جمال الدين محمد عمر حماة الوطن شخصية عامة

19 يحيى عيسوى عبدالفضيل عيسوى داود مستقبل وطن شخصية عامة

20 محمود السيد محمد سعد مستقبل وطن شاب

21 محمد عبدالله عبدالله زين الدين مستقبل وطن شخصية عامة

22 عمرو حسين امين هندى مستقبل وطن مصري مقيم بالخارج

23 حسام محمد اسماعيل عبدالحليم الصيرفى مستقبل وطن شخصية عامة

24 محمد يسرى محمد عباده مصر الحديثة شاب

25 محمد عبدالسلام عبدالوهاب الحوفى حماة الوطن شخصية عامة

26 عبدالباسط غريب أحمد عبدالرحيم الشرقاوى الوفد الجديد شخصية عامة

27 خالد احمد محمد محمد مستقل شخصية عامة

28 محمود عصام احمد محمد موسى الإصلاح والتنمية شخصية عامة

29 سوزان شكرى جرجس نجيب مستقبل وطن مسيحي

30 نيفين نبيل زكريا الكاتب مستقبل وطن شخصية عامة

31 امل زكريا قطب عبدالوهاب ابوشارب مستقبل وطن عامل/فلاح

32 ساره عادل محمد اسماعيل مستقبل وطن شخصية عامة

33 جمان هشام محمد أحمد عمارة مستقبل وطن شخصية عامة

34 رشا فايز شعبان كامل مستقل شخصية عامة

35 سحر مصطفى ابراهيم القاضى الوفد الجديد شخصية عامة

36 رحاب عبدالغنى رمضان محمود مستقل شخصية عامة

37 راويه مختار محمود عبدالمقصود الإصلاح والتنمية شخصية عامة

38 نجوى خلف محمد امام على حماة الوطن ذو إعاقة

39 حسن فتحى سليمان عبدالقادر مستقبل وطن شخصية عامة

40 عيسى عبدالمنعم ابوزيد قاسم حماة الوطن شخصية عامة

41 سحر احمد عيد احمد مستقبل وطن شخصية عامة

42 فتحيه السنوسى ابوبكر محمد راجح الوفد الجديد شخصية عامة

دائرة قطاع شرق الدلتا

الترتيب في القائمة الاسم الكامل مستقل/الانتماء الحزبي صفة المرشح

1 خالد عبدالعظيم احمد عبدالمولى مستقبل وطن عامل/فلاح

2 على محمد احمد على حسن مستقبل وطن شخصية عامة

3 احمد ابراهيم الدسوقى محمد البنا مستقبل وطن شاب

4 محمد محمود احمد هاشم مستقبل وطن شخصية عامة

5 احمد على حسن محمد مقلد المؤتمر شخصية عامة

6 نادر مصطفى احمد صديق مستقل شخصية عامة

7 محمد هانى درى عبدالغفار اباظه الوفد الجديد شخصية عامة

8 عبدالله أحمد جمال الدين ابراهيم لاشين مصر الحديثة شخصية عامة

9 عاطف محمد المغاورى السيد عبدالفتاح التجمع الوطنى التقدمى عامل/فلاح

10 سليمان حميد وهدان عماره الوفد الجديد شخصية عامة

11 هند حازم طه حبيب مستقبل وطن ذو إعاقة

12 مروه رفعت محمد بيومى مستقبل وطن شخصية عامة

13 سكينه عبدالسلام سلامه فرج مستقبل وطن شخصية عامة

14 اميره يسرى عبدالله سالم مستقبل وطن شاب

15 سهير عوض عطيه محمد مستقبل وطن شخصية عامة

16 هويده محمد السعيد غانم طعيمه الوفد الجديد مصري مقيم بالخارج

17 هاديه محمدحسنى السعيد محمد توفيق السعيد مستقل شخصية عامة

18 مى اوسامه كمال السيد رشدى الإصلاح والتنمية شخصية عامة

19 هناء أنيس رزق الله سعد الشعب الجمهورى مسيحي

20 حنان عبده الشحات ابراهيم عمار الشعب الجمهورى شخصية عامة

21 ايمان عبدالقادر السيد محمد مستقل شخصية عامة

22 محمد الحمادى محمد الحصى مستقبل وطن شخصية عامة

23 اسامه محمد محمد حسن العبد مستقبل وطن شخصية عامة

24 على احمد محمد العساس مصر الحديثة شخصية عامة

25 هناء احمد فاروق حسين محمد مستقبل وطن شخصية عامة

26 رحاب محمد مصطفى موسى ارادة جيل شخصية عامة

27 ايفلين متى بطرس زخارى الوفد الجديد مسيحي

28 محمود عبده احمد محمد حسين مستقبل وطن شخصية عامة

29 امل مصطفى حسين عصفور الشعب الجمهورى شخصية عامة

30 سيد عبدالحميد مصطفى حامد مستقبل وطن شاب

31 عفاف محمد وهبى حسن زهران مصر الحديثة شخصية عامة

32 سامى محمد موسى هاشم عرفات مستقبل وطن شخصية عامة

33 احمد عثمان احمد عثمان مستقبل وطن شخصية عامة

34 رضوى اسماعيل على محمد جعفر مستقبل وطن شاب

35 امال رزق الله ميخائيل رزق الله الشعب الجمهورى مسيحي

36 رحمى عبدربه عبدالرحمن محمد مستقبل وطن شخصية عامة

37 ابراهيم محمد ابراهيم محمد حماة الوطن عامل/فلاح

38 جازى سعد عايد سعد الوفد الجديد شخصية عامة

39 ساميه محمد نجيب توفيق عبده الشعب الجمهورى شخصية عامة

40 عايدة سلام سلامه سالمان المؤتمر شخصية عامة

41 محمد عوض السيد محمد الوفد الجديد شخصية عامة

42 فضيه سالم عبيدالله سالم مستقبل وطن شخصية عامة

