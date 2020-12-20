رئيس اتحاد كمال الأجسام يكشف لتحيا مصر "لماذا لا يلعب بيج رامي تحت رعاية الاتحاد"

كشف عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري للعبة كمال الأجسام، عن سبب عدم لعب البطل المصري رامي السبيعي الشهير بـ "البيج رامي" تحت رعاية الاتحاد.

كما أكد فهيم أن ما حققه البيج رامي بحصوله على بطولة "مستر أوليمبيا"، هو إنجاز تاريخي، وفخر لمصر والعرب.

اقرأ أيضا: البيج رامي يتوج ببطولة مستر أوليمبيا



وقال عادل فهيم في تصريحات لتحيا مصر: "ما فعله البيج رامي إنجاز تاريخي، كأول لاعب مصري يحصل على هذا اللقب في تاريخ الرياضة المصرية، والاتحاد المصري فخور بهذا الإنجاز".

وتابع: "مصر فازت على مستوى بطولة العالم للهواة العديد من المرات، لكن على مستوى أوليمبيا، لم يحدث هذا الإنجاز من قبل".

اقرأ أيضا: أشرف رشاد يعلق على فوز بيج رامى: قصة كفاح ملهمة