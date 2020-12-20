رئيس اتحاد كمال الأجسام يكشف لتحيا مصر "لماذا لا يلعب بيج رامي تحت رعاية الاتحاد"

كشف عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري للعبة كمال الأجسام، عن سبب عدم لعب البطل المصري رامي السبيعي الشهير بـ "البيج رامي" تحت رعاية الاتحاد.
كما أكد فهيم أن ما حققه البيج رامي بحصوله على بطولة "مستر أوليمبيا"، هو إنجاز تاريخي، وفخر لمصر والعرب.
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وقال عادل فهيم في تصريحات لتحيا مصر: "ما فعله البيج رامي إنجاز تاريخي، كأول لاعب مصري يحصل على هذا اللقب في تاريخ الرياضة المصرية، والاتحاد المصري فخور بهذا الإنجاز".
وتابع: "مصر فازت على مستوى بطولة العالم للهواة العديد من المرات، لكن على مستوى أوليمبيا، لم يحدث هذا الإنجاز من قبل".
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وعن سبب عدم لعب البيج رامي تحت رعاية الاتحاد المصري، قال: "البيج رامي منذ بدايته في اللعبة وهو يلعب ببطولات المحترفين، لكن الاتحاد المصري يغطي نشاط الهواة فقط".
وتابع: "هناك خطة يتم دراستها مع وزارة الشباب والرياضة، لكي يدخل الاتحاد المصري في عالم المحترفين لكمال الأجسام، خاصةً وأن مصر تملك 30 بطل عالم على مستوى الهواة، ومن حق أي لاعب يحصل على بطولة العالم للهواة، أن يلعب ببطولات المحترفين".
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