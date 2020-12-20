عجل.. الزمالك يكشف حقيقة وفاة أحمد بكري رئيس النادي

كشف عصام سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، الأنباء التي ترددت في الأونة الأخيرة بشأن وفاة المستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة التنفيذية التي تُدير القلعة البيضاء.

وكان قد تداولت عدد كبير من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بوفاة المستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة التنفيذية التي تُدير الزمالك متأثرًا بإصاته بفيروس كورونا،.

وقال عصام سالم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حازم إمام" على راديو "أون سبورت": "هذا النبأ غير صحيح بالمرة والمستشار أحمد بكري يتواجد في مستشفى دار الفؤاد وبدأ حالته في التحسن النسبي بعد معاناته خلال الايام الماضية ، وبدأ يتعافى في الفترة الحالية بعد إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف: شكلنا لجنة تنفيذية من اجل الاشراف على كل ما يخص كرة القدم بالزمالك برئاسة أيمن يونس وستكون مسئولة مسئولية تامة عن كل الملفات الخاصة بالشئون الإدارية والعقود الجديدة ومستحقات اللاعبين.

وواصل: كما انه سوف يكون هناك لجنة أخرى تكون مسئوليتها كرة القدم ومتابع الأمور الفنية وهذه يترأسها فاروق جعفر وباقي أعضاء اللجنة معه أحمد عبد الحليم وحسين السيد وأيمن يونس"

اختتم: فيما يخص ملف مستحقات اللاعبين نجحنا في توفير بعض مقدمات اللاعبين وحصل اللاعبين على مستحقاتهم الماضية، ونستعد لدراسة ملف التدعيمات قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية".