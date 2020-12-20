رئيس جامعة الأزهر وأمين البحوث الإسلامية يفتتحان معرض نحو ثقافة راشدة

جدة - نرمين السيد - افتتح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الدكتور نظير عياد، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوى، اليوم الأحد، معرضا للكتاب بالمكتبة المركزية لجامعة الأزهر، تحت عنوان "نحو ثقافة راشدة".





وأوضح المجمع - فى بيان - أن المعرض يحتوى على سلسلة الإصدارات العلمية لمجمع البحوث الإسلامية، والتى يعالج مضمونها عددًا من القضايا العلمية المهمة من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة حول القضايا الفكرية، بالإضافة إلى مجموعة من الإصدارات التى تناقش المشكلات الأسرية والمجتمعية المتنوعة وطرح الحلول المناسبة لدعم الاستقرار المجتمعى.

وأشار إلى أن تنظيم المعرض يأتى فى إطار التعاون المثمر والفعال بين قطاعات الأزهر الشريف، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة الاهتمام بطلاب وطالبات الأزهر الشريف بمراحله المختلفة ودعم الجانب المعرفى والثقافى لديهم.

وأكد المجمع أهمية الدور التوعوى فى الكثير من الميادين الحيوية خاصة داخل الجامعات وما تضمه من أعداد هائلة من الشباب باعتبارهم الفئة الأكثر احتياجا للتوعية والتثقيف والدعم المعرفى فى مختلف المجالات العلمية والفكرية، وذلك لحمايتهم من الاستقطاب الفكرى من جماعات الإرهاب والتطرف.

وشهد الافتتاح وجود عدد كبير من طلاب جامعة الأزهر، وتم إجراء مسابقات علمية وثقافية بين الطلاب، وتوزيع جوائز على الفائزين من الإصدارات العلمية المقدمة فى المعرض.

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