وزير الطيران المدنى يلتقى وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء

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فى إطار جهود وزارة الطيران المدنى للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والتفاعل السريع معهم، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 / 2017 والخاص بإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين بجميع وزارات وهيئات الدولة المصرية، قام وزير الطيران ووفد منظومة الشكاوى الحكومية بتفقد مركز خدمة العملاء والإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الطيران للإطلاع على ما تم تطبيقه وتطويره على أرض الواقع، حيث تم عرض نماذج من الشكاوى المقدمة من بعض العملاء وتابع خلالها كيفية التعامل مع الشكوى والرجوع إلى الجهات المختصة و القنوات القانونية فى الاستجابة لها والرد عليها.
هذا وقد تم تفعيل خدمة الرد على الشكاوى باللغة الإنجليزية سواء على الخط الساخن أو من خلال الموقع الإلكترونى للمنظومة لتتماشى مع جميع متطلبات العملاء.
وخلال الجولة أشار الطيار محمد منار إلى الدور التفاعلى الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والتى تعد وجهة عصرية للحكومة بما يحقق أعلى معدلات التنسيق والتواصل بين المواطنين والدولة عن طريق تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الحديثة لمواكبة العصر الرقمى الجديد، و كذا لمواكبة منظومة التحول الرقمى الجديدة التى تطبقها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية وبما يساهم فى الإرتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعملاء.
ومن جانبه أشاد الدكتور طارق الرفاعى بما لمسه من تطبيق دقيق وتفعيل شامل لكافة المعايير والمتطلبات الأساسية التى تتطلبها منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بوزارة الطيران، معرباً عن سعادته بالجهود المبذولة من قبل وزارة الطيران أحد أهم الكيانات الحيوية بالدولة و التى تعد من الوزارات الرائدة فى الرد على الشكاوى، حيث أثبتت المنظومة نجاحها بالوزارة بنسبة 90% منذ بداية تفعيلها فى سبتمبر الماضى وذلك لحرصها على تطبيق و تفعيل معايير جودة الخدمة المقدمة على الشكل الأمثل، مشيداً بالكفاءة والخبرة العالية للكوادر البشرية المؤهلة بالوزارة على العمل بتلك المنظومة الحديثة.
ثم توجه الوزير ووفد منظومة الشكاوى إلى جولة تفقدية لمبنى الركاب رقم (٣) بمطار القاهرة الدولى حيث تفقدوا كاونترات خدمة العملاء ومكاتب الشكاوى بصالات السفر والوصول من أجل الرد على الإستفسارات وكذلك تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للركاب والمسافرين والتعامل الفورى مع المشاكل والصعوبات التى قد تواجه الراكب منذ دخوله المطار وحتى نهاية رحلته.
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