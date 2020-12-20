جمارك مطار الغردقة تضبط  تهريب أجهزة تسخين وتدخين التبغ

جدة - نرمين السيد - تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة، مدير جمرك مطار الغردقة الدولة، من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة IQOS لتسخين وتدخين التبغ بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





وأثناء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران الأوكرانية القادمة من كييف، اشتبه فتحى عبد الحافظ مأمور الجمرك فى راكب أوكرانى الجنسية لكثرة تردده على مطار الغردقة. وبتمرير أمتعته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد جمال مأمور الفحص، لاحظ وجود أشياء معتمة ومتماثلة. وبالعرض على راضى مجدى عيد، مدير الحركة بمطار الغردقة، قرر تكليف علاء سيد إدريس ومحمد عادل ومحمد عصمت وأمير زيدان فى حضور عبد المحسن الشيمى رئيس قسم الأمن الجمركى فتبين وجود 250 جهاز IQOS لتسخين وتدخين التبغ داخل حقائبه، وبلغت التعويضات المستحقة 750 ألف جنيه. قرر سلطان صالح، مدير عام جمارك الغردقة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة حمل رقم 7 لسنة 2020 وإخطار الجهات المختصة. يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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