وزير التعليم العالى يفتتح فعاليات الدورة الثانية لأولمبياد الرياضيات العربى

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – إيسيسكو)، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الثانية لأولمبياد الرياضيات العربى "عن بعد"، والتى تنظمها اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو)، وبرعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور د. غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.





فى بداية كلمته، أكد الوزير على أن وزارة التعليم العالى و البحث العلمى أطلقت مبادرة (science up) لدعم كليات العلوم الأساسية وخاصة قسمى الرياضيات والفيزياء كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن هذا الدعم يتمثل فى بناء القدرات والقواعد العلمية، مؤكداً على اهتمام الدولة المصرية بالعلوم الأساسية؛ تنفيذا لاستراتيجية مصر 2030 للعلوم و التكنولوجيا، بهدف رفع قدرات كليات العلوم الأساسية.

أضاف عبدالغفار أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية، مجموعة من البرامج والمبادرات فى إطار رفع قدرات كليات العلوم الأساسية من خلال تحفيز البيئة التشريعية الداعمة للبحث العلمى، وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع.

وأشار الوزير إلى أن السعودية نظمت الدورة الأولى من أولمبياد الرياضيات فى نوفمبر 2018، ومصر بصدد تنظيم الدورة الثانية منها.

وفى ختام كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية هذه الدورة من أولمبياد الرياضيات، والتى تتمثل فى تهيئة بيئة مناسبة لتعزيز روح التنافس الشريف بين طلبة الدول العربية للإسهام والارتقاء بالمستوى العلمى للطلاب والمعلمين فى مادة الرياضيات، بالإضافة إلى تفعيل دور المؤسسات المعنية واكتشاف الطلاب المبدعين منهم لاحتضانهم واستثمار قدراتهم فى المستقبل.

ووجه الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو)، الشكر لجمهورية مصر العربية على التنظيم الجيد والاستثنائى، وخاصة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على حسن تعاونهم ومساندتهم للالكسو فى تنفيذ أنشطتها المختلفة.

وأأشاد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمشرف على الدورة الحالية من الأولمبياد العربى للرياضيات بتبنى المنظمة العربية لبرامج تعود بالنفع على طلاب الدول العربية كافة، مشيرا إلى ضرورة بناء قاعدة علمية راسخة فى الرياضيات، مضيفا أن أكاديمية البحث العلمى قدمت عدة مبادرات مهمة للارتقاء بمستوى التعليم الأساسى مثل برنامج جامعة الطفل وهو برنامج أعدته الأكاديمية بالتعاون مع جامعات الطفل الأوربية بمشاركة 37 جامعة حكومية وخاصة، بهدف تبسيط العلوم الصعبة كالرياضيات والفيزياء.

وطالب الدكتور عبدالسلام الجوفى مستشار التربية بمكتب التربية لدول الخليج، بزيادة مشاركات أبناء الدول العربية فى المسابقات الدولية، فضلا عن الإطلاع على برنامج جامعة الطفل بجمهورية مصر العربية للاستفادة منه، وكذا تدريس أنماط غير معتادة فى مادة الرياضيات، مؤكداً على ضرورة التفاعل مع مجالات مسابقات الهاكثون فى مجالات الذكاء الاصطناعى للحاق بركب الدول التى سارت فى هذا الاتجاه.

جدير بالذكر أن فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة المحلية المؤهلة للدورة الثانية لأولمبياد العربى للرياضيات انطلقت يوم 9 ديسمبر الجارى، بمقر اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وتنافس فيها 6 طلاب مصريين من جامعة الطفل المصرية، و6 طلاب من مدارس STEM، وتم اختيار 4 طلاب للمشاركة فى المسابقة الإقليمية، حيث إن (أولمبياد الرياضيات) هى مسابقة دورية فى مادة الرياضيات يشارك فى دورتها الحالية طلاب 14 دولة عربية من المرحلة ما قبل الجامعية وهم (جمهورية مصر العربية - المملكة الأردنية الهاشمية - الإمارات العربية المتحدة - الجمهورية التونسية - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - المملكة العربية السعودية - جمهورية العراق - دولة فلسطين - جمهورية القمر المتحدة - دولة الكويت -الجمهورية اللبنانية - المملكة المغربية - الجمهورية الإسلامية الموريتانية - الجمهورية اليمنية)، حيث تشارك كل دولة بأربعة طلاب.

كما أنه من المقرر أن تستمر فعاليات الدورة الثانية لأولمبياد الرياضيات العربى، حتى يوم السبت الموافق 26 ديسمبر 2020 بإعلان النتائج وتوزيع الجوائز، فى حين يتم إجراء الاختبارات (أون لاين) للفرق المشاركة، يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020.