عاجل .. السيسى يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة فودافون العالمية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، نك ريد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذى لشركة "فودافون مصر".





وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن اللقاء تناول استعراض التعاون المشترك مع مجموعة "فودافون" العالمية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الرئيس السيسى حرص الدولة على التعاون المثمر والبناء مع الشركات العالمية ذات الخبرات العريقة فى جميع المجالات كشركاء للتنمية فى مصر، ومن ضمن ذلك تعزيز استثمارات مجموعة "فودافون" العالمية فى مصر، ودعم التعاون معها، فى ضوء الخبرات الكبيرة للمجموعة فى مجالات الاتصالات والتحول الرقمى والاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة فى إدارة المنشآت والمدن الجديدة، والتى تمثل ركناً أساسياً فى إطار خطة الدولة للرقمنة والتنمية الشاملة فى مصر.

من جانبه؛ أكد الرئيس التنفيذى لمجموعة "فودافون" العالمية أن ما تشهده مصر من عملية تنمية شاملة ومشروعات قومية عملاقة فى جميع المجالات انعكس بشكل واضح على مناخ وفرص الاستثمار فى مصر، على نحو يشجع "فودافون" على التوسع فى أنشطتها فى مصر، كونها إحدى الأسواق الرئيسية الكبرى بالمنطقة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن والخدمات الذكية، بما يساهم فى عملية الشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل.

كما أوضح الرئيس التنفيذى لمجموعة "فودافون" العالمية أن المسار المتوازن والحكيم الذى انتهجته مصر للتعامل مع أزمة كورونا ساهم بشكل لافت فى الحفاظ على النشاط الاقتصادى والتجارى والخدمى بالدولة وتحقيق معدلات نمو إيجابية بخلاف معظم الدول على مستوى العالم، بما فيها الدول الكبرى، مضيفاً أن "فودافون" سوف تستشرف فرص إجراء تجربة تشغيلية للجيل الخامس 5G من شبكات المحمول بالعاصمة الإدارية الجديدة، نظراً للبنية التحتية الحديثة بها، وكذلك لاستضافتها جامعة "مصر المعلوماتية" التى تعد الوحيدة من نوعها فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق إلى استعراض سبل تعزيز التعاون مع مجموعة "فودافون" وزيادة استثماراتها فى قطاع الاتصالات فى مصر، خاصةً فى ظل الفرص الضخمة التى توفرها السوق المصرية، وكذلك المبادرات المتعددة التى أطلقتها مصر خلال السنوات الأخيرة بهدف تحقيق نقلة نوعية فى المجتمع عبر توطين التكنولوجيا والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، وكذلك البنية التحتية الحديثة التى باتت تتمتع بها مصر.