عاجل.. وزير الداخلية يستقبل هالة زايد للاستعداد لبدء تلقى لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وعددًا من قيادات الوزارة.



جدة - نرمين السيد - استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وعددًا من قيادات الوزارة. وذلك فى إطار الاستعدادات والإجراءات اللازمة للبدء فى تلقى لقاحات فيروس كورونا.

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