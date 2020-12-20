جدة - نرمين السيد - ويرصد الفيديو جراف التالى، أبرز الأسباب التى تحفز على تركيب عداد الكهرباء الكودى، ومنها، أنه يحاسبك على الاستهلاك الفعلى دون غرامات، كما يمكنك من مراقبة استهلاك التيار الكهربائى بنفسك.
ومن أهم ميزات العداد، أنه يمكن شحنه بـ10 جنيهات وحتى 10 آلاف، كما يوجد به لمبة تحذيرية بقرب انتهاء رصيدك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. أسباب تحفز على تركيب عداد الكهرباء الكودى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.