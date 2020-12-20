فيديوجراف.. أسباب تحفز على تركيب عداد الكهرباء الكودى

جدة - نرمين السيد - ويرصد الفيديو جراف التالى، أبرز الأسباب التى تحفز على تركيب عداد الكهرباء الكودى، ومنها، أنه يحاسبك على الاستهلاك الفعلى دون غرامات، كما يمكنك من مراقبة استهلاك التيار الكهربائى بنفسك.

ومن أهم ميزات العداد، أنه يمكن شحنه بـ10 جنيهات وحتى 10 آلاف، كما يوجد به لمبة تحذيرية بقرب انتهاء رصيدك.