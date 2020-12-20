مدير "أطفال وكبار بلا مأوى" لـ"دوت الخليج": تعاملنا مع 7500 حالة للكبار

قال حسني يوسف، مدير برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي إن البرنامج تعامل مع7 الأف و 500 رجل بلا مأوي في وضعية الشارع، والذي تم إعادة دمج في دور الرعاية والأسر حوالي 1200 حالة، أما باقي حالات التسول والأمراض العقلية فيجري أيضا إعادة دمجهم.

وأضاف يوسف في حواره ل دوت الخليج ": لدينا 17 وحدة متنقلة، كل وحدة يعمل بها فريق عمل مكون من أخصائيين اجتماعين ونفسين، ومسعف، وأخصائي إدارة حالة، وسائق، وهذه الوحدات تم تصنيعهم في الهيئة العربية للتصنيع بتصميم مختلف، ومحدد ومخصص لجذب الأطفال من الشارع.

وتابع أنه منذ بداية يناير 2017 تعاملنا مع ما يقرب من 27 ألف طفل، منهم 7 ألاف و500 طفل بلا مأوي، وكان المستهدف أن أحافظ علي 60 % منهم وإعادة دمجهم للأسر أو المؤسسات، وهذا تم مع حوالي 5 ألاف 500 طفل، وحققنا المستهدف.