قال حسني يوسف، مدير برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي إن البرنامج تعامل مع7 الأف و 500 رجل بلا مأوي في وضعية الشارع، والذي تم إعادة دمج في دور الرعاية والأسر حوالي 1200 حالة، أما باقي حالات التسول والأمراض العقلية فيجري أيضا إعادة دمجهم.
وأضاف يوسف في حواره ل دوت الخليج ": لدينا 17 وحدة متنقلة، كل وحدة يعمل بها فريق عمل مكون من أخصائيين اجتماعين ونفسين، ومسعف، وأخصائي إدارة حالة، وسائق، وهذه الوحدات تم تصنيعهم في الهيئة العربية للتصنيع بتصميم مختلف، ومحدد ومخصص لجذب الأطفال من الشارع.
وتابع أنه منذ بداية يناير 2017 تعاملنا مع ما يقرب من 27 ألف طفل، منهم 7 ألاف و500 طفل بلا مأوي، وكان المستهدف أن أحافظ علي 60 % منهم وإعادة دمجهم للأسر أو المؤسسات، وهذا تم مع حوالي 5 ألاف 500 طفل، وحققنا المستهدف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير "أطفال وكبار بلا مأوى" لـ"دوت الخليج": تعاملنا مع 7500 حالة للكبار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.