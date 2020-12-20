وزيرة الصناعة: توجه لإحلال السيارات الميكروباص للعمل بالغاز

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إننا نهتم للاستماع لرؤية علماء مصر بالخارج للاستفادة من خبراتهم في كافة المجالات.

وأشارت خلال كلمتها بالندوة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة الذي تنظمه وزارة الهجرة والمنعقد حاليا بقاعة المؤتمرات إلي أن الاهتمام باستراتيجية صناعة السيارات توجه لي منذ قدومي للوزارة، موضحة أنه تم الاطلاع على تجارب الدول الأخرى للاستفادة منهم كدول المغرب وجنوب افريقيا من أجل توطين هذه الصناعة وهو ما يحتاج إلى العديد من التكاتف من جميع الوزارات كالنقل والمالية والإنتاج الحربي لوضع استراتيجية بمحاور نستطيع العمل عليها وكان هناك فكرة لإنشاء صندوق لتحفيز الصناعة بشكل عام.

وأضافت خلال كلمتها بالجلسة الثالثة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة المنعقد حاليا بقاعة المؤتمرات، أن هناك مقترحا بعمل صندوق لتحفيز الصناعة يتم دعمه برسوم تنمية بقانون يتم إقراره، مشيرة الى ان تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات أهم محاورها العمل بالغاز.

وأوضحت أن هناك توجها لتحويل عمل الميكروباصات بالغاز، موضحة أن هناك معايير لتحويل السيارات للعمل بالغاز بينها أن تكون حالتها تصل لنسبة ٧٠٪؜.

واستكملت أن علماء مصر بالخارج يجب أن نستفيد من خبراتهم، لافتة إلى أنه كان هناك استراتيجيات لتحويل السيارات للعمل بالغاز إلا أنه كان يتم تحويل السيارات للعمل بالأجرة.