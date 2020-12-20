التعمير والإسكان يحصد جائزة التميز المصرفي في التمويل العقاري لعام 2020

حصد بنك التعمير والإسكان جائزة التميز والإنجاز المصرفي العربي كأفضل بنك عربي متخصص في التمويل العقاري لعام 2020 وذلك في إطار الحفل الذي نظّمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ببيروت لتكريم المؤسسات المصرفية العربية على ما قدّمته لمجتمعاتها من جهود وعطاء للارتقاء بالصناعة المصرفية على مستوى العالم العربي وبحضور عدد كبير من القيادات المصرفية المصرية والعربية

تسلم الجائزة حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب معربا عن سعادته بتربع بنك التعمير والإسكان على عرش التمويل العقاري بالمنطقة العربية لعدة سنوات متتالية.

وتوجّه "غانم" بالشكر للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب علي حرصه الدائم على تكريم المصارف العربية ذات الأداء المتميز بالمنطقة العربية.

وأضاف أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لما حققه البنك من إنجازات وتميز في هذا المجال وتتويجًا لما يمتلكه من خبرة واسعة، وبفضل الكوادر المصرفية المدربة استمر البنك في هذا الدور الريادي بنجاح عامًا بعد الآخر جنبًا إلي جنب مع تطوير وتقديم كل ما هو جديد من خدمات مصرفية تناسب جميع شرائح المجتمع ومتطلباتهم لينافس بها أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.. وأكد أن البنك يسعى خلال المرحلة القادمة إلى تحقيق التميز في جميع المجالات المصرفية والوصول بخدماته إلى جميع شرائح المجتمع من خلال تنوع منتجاته والانتشار الجغرافي والتركيز على المناطق التي لا تتوافر بها الخدمات المصرفية.