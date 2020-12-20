تراجع معدل البطالة.. وزير القوى العاملة يجري حوارا مع طلاب جامعة بورسعيد

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم، الأحد، على هامش افتتاح الملتقى الأول للتوظيف بمحافظة بورسعيد، أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة بورسعيد، لمناقشة مشكلاتهم والتعرف على آرائهم فى تطوير عملية التشغيل وفرص العمل الجديدة التى يحتاجون إليها.

حضر اللقاء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسيد السنجابي مدير مديري القوى العاملة بالمحافظة، وعاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وحسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد.

وفى كلمته قال الوزير: إن الهدف من الملتقى هو الشباب رجال الغد، ورموز اليوم وعلامات المتقبل الواعد، فهم لهم دور كبير فى بناء المجتمع والنهوض بالوطن.

وقدم الوزير الشكر والتقدير للمحافظ ورئيس الجامعة على الدعوة الكريمة، مؤكدا أنه لطالما تحدث عن أن الجامعة فى كل محافظة هى المنارة التى تضيء الطريق لكل أفراد المجتمع المتواجدة فيه.

وأشار الوزير أن إلى أن معدل البطالة وصل الآن إلى 7.3 % فى آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعد أن كان المعدل 13.2 % في عام 2013، كاشفا أن هذا الانخفاض جاء بسبب الإستراتيجية التى تنتجها الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة والقيادة السياسية الواعية، والمشروعات القومية فى مختلف أنحاء البلاد، التي وضعتها الدولة نصب أعينها عند انتهاجها استراتيجية التنمية المستدامة 2030، لتحقق بها التنمية ونجحت بالفعل فى ذلك إلى أن جاءت الجائحة الحالية واثرت بالسلب على هذا المعدل ولولا المشروعات القومية التى قدمتها القيادة السياسية بعد تولى الرئيس السيسي قيادة مصر، وما استوعبته من نسب كبيرة من العمالة من الشباب، بهدف القضاء على البطالة فى المجتمع وهو ما نحن بصدده اليوم فى افتتاح الملتقى التوظيفي الأول بمدينة بورسعيد.

وقال الوزير: إنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعة فى مجالات السلامة والصحة المهنية وريادة الأعمال وثقافة العمل الحر ليس بهدف تخريج مهنيين، وإنما تخريج طالب صاحب مشروع ومدرك للمهن الموجودة داخل مجتمعه.