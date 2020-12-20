مصر تستطيع بالصناعة.. وزير الإنتاج الحربي: لابد من التعاون لتشجيع صناعة السيارات في مصر

قال المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن صناعة السيارات والإستراتيجية الجديدة بدايتها تكون صناعات مغذية للسيارات وهذا ما تعتمل عليه الوزارة، فضلا عن تجميع أجزاء السيارات، مضيفا أنه لابد من تشجيع صناعة السيارات في مصر.

وأضاف "مرسي" خلال كلمته في الجلسة الثالثة التحضيرية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة التي تنظمها وزارة الهجرة وشؤن المصريين بالخارج أن الدولة تتجه الي صناعة السيارات، وهناك تحفز لاستخدام الغاز ليكون بديل للبنزين والسولار، موضحا ان الدخول في إنتاج واستخدام الغاز في المركبات جيد، ولابد أن نستعد لكي نتجه لاستخدام الغاز خلال الفترة القادمة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي ، أن الدولة تعمل علي صناعة البطاريات، وهناك تعاون مع الشركات المتخصصة لإنتاج إطارات بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع وقطاع الاعمال، مضيفا أنه لابد من التعاون في مجال صناعة ومكونات السيارات الكهربائية والغاز في مصر.