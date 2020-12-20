قال المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن صناعة السيارات والإستراتيجية الجديدة بدايتها تكون صناعات مغذية للسيارات وهذا ما تعتمل عليه الوزارة، فضلا عن تجميع أجزاء السيارات، مضيفا أنه لابد من تشجيع صناعة السيارات في مصر.
وأضاف "مرسي" خلال كلمته في الجلسة الثالثة التحضيرية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة التي تنظمها وزارة الهجرة وشؤن المصريين بالخارج أن الدولة تتجه الي صناعة السيارات، وهناك تحفز لاستخدام الغاز ليكون بديل للبنزين والسولار، موضحا ان الدخول في إنتاج واستخدام الغاز في المركبات جيد، ولابد أن نستعد لكي نتجه لاستخدام الغاز خلال الفترة القادمة.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي ، أن الدولة تعمل علي صناعة البطاريات، وهناك تعاون مع الشركات المتخصصة لإنتاج إطارات بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع وقطاع الاعمال، مضيفا أنه لابد من التعاون في مجال صناعة ومكونات السيارات الكهربائية والغاز في مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تستطيع بالصناعة.. وزير الإنتاج الحربي: لابد من التعاون لتشجيع صناعة السيارات في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.