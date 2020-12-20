هدى المراغي تكشف عن مشروعين لصناعة السيارات في مصر

قالت الدكتورة هدى المراغي أول عميد مصرية لكلية الهندسة في كندا، والمكرمة بارفع وسام كندي، إن مصر لديها الخبرات والكفاءات ما يجعلنا اننا نقول فعليا مصر تستطيع، ولذلك لابد ان نشجع الصناعة خاصة صناعة السيارات في مصر.

وأضافت خ،لال كلمتها بالجلسة التحضيرية الثالثة لمصر تستطيع بالصناعة المنعقد حاليا بقاعة المؤتمرات ان مقومات انشاء صناعة ناجحة بشكل عام كصناعة السيارات تعتمد على ٣ محاور: اولها التقنية التي يحتاجها المنتج، موضحة انه عند تحديد التصور العام للمنتج يتم التوصل للخطوة التالية وهي ان تعمل السيارة بطاقة نظيفة، وثاني المحاور هو تصميم المنتج وهو ليس الشكل فقط وانما يدخل فيه اجزاء كثيرة منها الراحة داخل السيارة او عند اصطدامها ماذا سيحدث لها ولمن يقودها؟ موضحة ان المحور الثالث هو اساليب الانتاج وليس فقط خطوط الإنتاج.

وكشفت عن انه يتم العمل حاليا على مشروعين لصناعة السيارات في مصر، بالتعاون مع الانتاج الحربي حاليا: الاول مشروع التصميم للسيارات، والمشروع الاخر وهو عمل مركز تدريب المهندسين.

وتابعت اننا نحتاج فعليا الى توطين الصناعة في مصر وهو ما يجعلنا ان نقول ان المنتج ليس مصنوعا في مصر فقط وانما تم التصميم في مصر ايضا، لافتة الى ان ذلك يحتاج لبحث وتطوير وتدريب، خاصة في ظل التطورات الحديثة.