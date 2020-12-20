مستشار وزير الصحة: فحص 55 عينة من اللقاح الصينى.. والتطعيم خلال أيام

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤن الأبحاث، إن هيئة الدواء المصرية قامت بالحصول على 55 عينة من لقاح كورونا الصينى للقيام بتحليله والتأكد من مأمونيته وفاعليته، وأضافت: "الموقع الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح سيتم إطلاقه خلال ساعات لبدء عملية التسجيل".



وحول اللقاح الروسى، أكدت أنه لا يزال استيفاء الأوراق الخاصة بإتاحة بدء التجارب السريرية والتي تمثل المرحلة الثالثة من اللقاح، مضيفة أنه متوقع أن يحصل الفئات المختلفة على اللقاح الصينى خلال أيام معدودة.



وحذرت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، من الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية فى علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، وقالت: "دراسات أثبتت أن 73% ممن حصلوا على مضادات حيوية لعلاج حالات كورونا كان بينهم 8% فقط يحتاجون إلى المضادات الحيوية".

وأوضحت أن الإفراط فى المضادات الحيوية يؤدى إلى مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، حيث يصبح الميكروب مقاوما للدواء الأصلى الذى كان يستخدم فى علاج العدوى التى يتسبب فيها هذا الميكروب.

وشددت عضو اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس على أهمية الحرص على عدم استخدام المضادات الحيوية إلا بعد استشارة الطبيب، وفى حال وصف الطبيب المضاد الحيوى يجب على المريض إكمال الجرعات الدوائية طبقا لإرشاداته وفى الميعاد المحدد له.

وأكدت أن سوء استخدام المضادات الحيوية بدون داع، خاصة عند ظهور أعراض البرد أو الإنفلونزا، قد يفقدها فاعليتها، مشيرة إلى أن معظم هذه الأنواع من العدوى سببها فيروسى، مشددة على ضرورة غسل الأيدى باستمرار للحماية من معظم أنواع العدوى، وبالتالى تقليل تناول المضادات الحيوية، مما يحافظ على فاعليتها.

وقال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إن الدولة لن تسمح بدخول أى شخص من الخارج إلا بعد إجراء مسحة للتأكد من سلبية التحاليل، وعدم الاختلاط ودخول أى سلالة جديدة منتشرة بالخارج.

وأوضح حسني بمؤتمر اليوم، إن مصر بها ثلاث سلالات من فيروس كورونا منهم واحدة ضعيفة، ولا صحة لوجود سلالات جديدة للفيروس ظهرت داخل مصر.

ورحب الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للويبينار، بالتعاون مع الجانب السودانى فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال نقل الخبرات المصرية إلى الأطقم الطبية فى دولة السودان وبروتوكولات العلاج المحدثة للاستفادة منها، مشيرًا إلى أن البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا المستجد موحد ويتم استخدامه فى جميع المستشفيات، وهدفه الوصول إلى أفضل النتائج فى علاج المصابين بالفيروس، كما أثبت فاعليته فى زيادة نسب الشفاء لحالات فيروس كورونا بمصر.

وتابع على هامش "وبينار" اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس والذى عقدته وزارة الصحة اليوم بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة بتدريب الأطباء أن الأعراض الجانبية التى ظهرت على المتطوعين كانت أعراض بسيطة وهى ارتفاع درجة حرارة احمرار موضع التطعيم وسعال وزالت فى غضون أيام بمفردها.

الجدير بالذكر أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد تعقد بحضور الدكتور محمد حسنى مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والدكتور إيهاب كمال مساعد الوزير لشئون التعليم الطبى المهنى، وأعضاء اللجنة العلمية لمناقشة البروتوكول المحدث لفيروس كورونا مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة بدولة السودان.