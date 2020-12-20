رئيس العربية للتصنيع: القاعدة الصناعية في مصر تؤهلها لتكون مركزًا إقليمياً لصناعة السيارات

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بالإسراع للتمكين في صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، موضحًا أن الدولة تسعى إلى إنشاء صناعات ناجحة.

وأضاف "التراس" خلال الجلسة الثالثة في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعات، التي تنظمها وزارة الهجرة وشؤن المصريين بالخارج أنه يتمنى أن تكون مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات، ولم نعتمد على التجميع فقط، مشيرًا إلى أن الصناعة في مصر لها مكوناتها ومصانعها، خاصة أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة في صناعة السيارات و الأتوبيسات والميكروباصات، فضلاً عن العمالة الماهرة في هذه الصناعة.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن القاعدة الصناعية في مصر تؤهلها لتكون مركز إقليمي لصناعة السيارات لما تمتلكه من قدرات وإمكانيات، موضحًا أن الهيئة استطاعت بالتنسيق مع الجهات المختصة أن تكون لها شأن في صناعة السيارات.

وأوضح أن مصر سوف تدخل بقوة في صناعة السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز، فضلاً عن نقل التكنولوجيا من علم وخبرات وجميع المصانع جاهزة ومهندسين ذو كفاءة عالية.

وأشار إلى أننا نحتاج إلى التعاون بين الشركات والمؤسسات المعنية لإنتاج وتجميع السيارة بالكامل، منوهًا إلى أن هناك مناقشات مع الشركات العالمية لتشجيع صناعة السيارات، وتجهيز البنية التحتية للسيارات التي تعمل بالغاز أو الكهرباء.