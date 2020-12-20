وزير الطيران لوفد الشكاوى الحكومية بمطار القاهرة: نعمل على مواكبة منظومة التحول الرقمي

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الأحد، الدكتور طارق الرفاعي، رئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والمستشار الوليد عبد الحميد المستشار القانوني لمنظومة الشكاوي الموحدة لمجلس الوزراء والوفد المرافق لهما بمقر وزارة الطيران، وذلك بحضور باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام والدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني ولفيف من قيادات الوزارة.

كما قام وزير الطيران ووفد منظومة الشكاوى الحكومية بتفقد مركز خدمة العملاء والإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الطيران للاطلاع على ما تم تطبيقه وتطويره على أرض الواقع، حيث تم عرض نماذج من الشكاوي المقدمة من بعض العملاء وتابع خلالها كيفية التعامل مع الشكوى و الرجوع إلى الجهات المختصة و القنوات القانونية في الاستجابة لها والرد عليها.

هذا وقد تم تفعيل خدمة الرد على الشكاوى باللغة الإنجليزية سواء على الخط الساخن أو من خلال الموقع الإلكتروني للمنظومة لتتماشى مع جميع متطلبات العملاء.

وخلال الجولة أشار الطيار محمد منار إلى الدور التفاعلي الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والتي تعد وجهة عصرية للحكومة بما يحقق أعلى معدلات التنسيق والتواصل بين المواطنين والدولة عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة لمواكبة العصر الرقمي الجديد، وكذا لمواكبة منظومة التحول الرقمي الجديدة التي تطبقها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية وبما يساهم في الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعملاء.

من جانبه أشاد الدكتور طارق الرفاعي بما لمسه من تطبيق دقيق وتفعيل شامل لكافة المعايير والمتطلبات الأساسية التي تتطلبها منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بوزارة الطيران معربًا عن سعادته بالجهود المبذولة من قبل وزارة الطيران أحد أهم الكيانات الحيوية بالدولة و التي تعد من الوزارات الرائدة في الرد على الشكاوي حيث اثبتت المنظومة نجاحها بالوزارة بنسبة ٩٠% منذ بداية تفعيلها في سبتمبر الماضي وذلك لحرصها على تطبيق وتفعيل معايير جودة الخدمة المقدمة على الشكل الأمثل، مشيدًا بالكفاءة والخبرة العالية للكوادر البشرية المؤهلة بالوزارة على العمل بتلك المنظومة الحديثة.

وتوجه الوزير ووفد منظومة الشكاوى إلى جولة تفقدية لمبنى الركاب رقم (٣) بمطار القاهرة الدولي، حيث تفقدوا كاونترات خدمة العملاء ومكاتب الشكاوى بصالات السفر و الوصول من أجل الرد على الاستفسارات وكذلك تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للركاب والمسافرين والتعامل الفورى مع المشاكل والصعوبات التى قد تواجه الراكب منذ دخوله المطار وحتى نهاية رحلته.

الجدير بالذكر، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، يتم عملها من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.