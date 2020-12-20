نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القباج" تعلن تقديم الخدمات العلاجية إلى 132 ألف مريض إدمان مجانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، نتائج مجهودات الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان خلال عام 2020، من حيث التوسع فى زيادة عدد المراكز العلاجية وتوفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الادمان وفقا للمعايير الدولية،بجانب أيضا توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الإجتماعى لتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم، وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع وأن قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها للمتعافين بلغت ما يقرب من 3 مليون و750 ألف جنيه حتى الآن

وأضافت " القباج " انه تم تدريب عدد (2900) متعافى على مهن يحتاجها سوق العمل بجانب إنشاء المراكز العلاجية المتخصصة لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية وبلغ عدد المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن "16023 " الى 26 مركز علاجى على مستوى الجمهورية حتى الان، بعدما كان عددها 12مركز علاجى فقط عام 2014،وتم افتتاح مركز علاجي جديد فى محافظة الفيوم، كما سيفتتح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان فى البحر الأحمر وبورسعيد والتوسعات فى مركز مطروح "،وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لتحقيق اللامركزية فى العلاج واستيعاب الكم الهائل من عدد الإتصالات الواردة للخط الساخن كما بلغت عدد حالات المرضى المترددة على المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن خلال عام 2020 إلى 132 ألف و502 مريض وتنوعت الخدمات العلاجية ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى وتأهيل بنسبه ذكور 87.87% وإناث 12.13%وأن هذه الخدمات تم تقديمها مجانا وفى سرية تامة بزيادة أكثر من الضعف مقارنة بعام 2014 والتى بلغ عدد الحالات المستفيدة من الخدمات العلاجية 55593 مريض وذلك نتيجة زيادة التوسع فى انشاء المراكز العلاجية بالمحافظات المختلفة.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى "انه وفقا للبيانات الخاصة بالخط الساخن خلال العام الجارى فأن أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان هى التليفزيون بنسبة (48،43) والانترنت (بنسبة (31،71) نظرًا لقيام الصندوق بعمل حملات إعلامية كبيرة مثل حملة " أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة الكابتن محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الانجليزي والتى أدت الى زيادة الاتصالات الواردة على الخط الساخن يليه الإنترنت بنسبة 19،4% وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج.

وأشار " عمرو عثمان" إلى إرتفاع معدل تعاطي عقار الحشيس ليحتل المرتبه الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات تعاطيا وفقا للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 53% منهم ذكور بنسبة 99،96% واناث بنسبه 0،04% فى حين يأتى تعاطى مخدر الترمادول فى المرتبة الثانية بنسبة 44% يليه الهيروين بنسبة (43%) الأستروكس والفودو بنسبة (13،68% بجانب التعاطى المتعدد" تعاطى أكثر من مخدر" لافتا إلى أن مصادر الإتصالات كانت المريض نفسه فى المرتبة الأولى بنسبة 22 % مما يسفر عن تزايد الثقة فى خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافى وتقليل حالات الإنتكاسة ويلية الأم بنسبة 19% مما يدل على إرتفاع الوعى الأسرى فى الإكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج ثم الأخ بنسبه 15% والأخت 13%، كما تشير بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال هذه الفتره إلى أن سن التعاطى كان فى سن مبكرة حيث أن نسبة 1% بدأوا من سن أقل من 15سنة بينما بلغت النسبة الأكبر من المتصلين فى الفئة العمرية من 20 إلى 30 بنسبة 43% منهم 86.5% ذكور و13.5 إناث

كما أن خدمات الخط الساخن تمتد إلى ما بعد العلاج من الإدمان كالتأهيل النفسى والدمج المجتمعى للمتعافيين كأفراد نافعيين فى المجتمع من خلال اتاحة فرصه لتمويل مشروعات صغيرة للمتعافين بمبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الإجتماعى إلى جانب توفير العلاج من الأمراض المصاحبة كفيروس C B ومرض الإيدز،والإهتمام بالأنشطة الرياضية لدعم مفهوم الرياضة ونبذ السلوكيات السلبية كالتدخين وتعاطى المخدرات، بجانب انه تم العمل على تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للخط الساخن ودعم وقدرات العاملين فى مجال العلاج من خلال تدريب الأخصائيين النفسيين والإجتماعيين على البرامج العلاجيبة الحديثة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة إلى جانب اتاحة فرص الإلتحاق بدبلوم متخصص فى مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع كلية الأداب جامعة القاهرة.

وفيما يتعلق بالتدابير التى تم تنفيذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد أكد "عثمان " استمرار عمل الخط الساخن (16023) على مدار الساعة للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات وتقديم المشورة للمرضى وأسرهم، وتنفيذ مبادرة "احمي نفسك واحمينا" وذلك عن طريق توزيع إرشادات على المرضي المترددين على عيادات الخط الساخن تتضمن رسائل توعوية تعرفهم بخطورة الفيروس وكيفية انتقاله وطرق الحماية منه وإرشادات هامة للتعامل داخل العيادات كذلك التنسيق مع المراكز التأهيلية والمستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لتنفيذ عدد من التدخلات تخصيص أماكن جيدة التهوية ومفتوحة لانتظار المرضى صرف الأدوية للمرضى (الحالات المستقرة) كل 15 يوم لتقليل التردد على العيادات منعًا للتكدس، التأكيد على حضور المرضى بمفردهم قدر الإمكانات،تطهير العيادات وتعقيمها بصورة يومية وتوفير المطهرات للمرضى المترددين على العيادات.

في حالة ظهور أي أعراض تجاه مريض الإدمان مثل (ارتفاع درجة الحرارة) يتم عزله فورًا ووضعه تحت الملاحظة ولو تبين ان انخفاض درجة الحرارة لاي سبب عادي يتم اعادته إلى برنامج العلاج مرة أخرى، أما في حالة الاشتباه يتم اتخاذ كافة الاجراءات العلاجية وايضا إعداد جلسات العلاج الجمعي من خلال شبكة الإنترنت باستخدام أحد البرامج المتخصصة ( 1600 ) جلسة، كذلك تقديم الدعم النفسي للمتعافين وأسرهم من خلال بث مباشر على موقع الصندوق الإلكتروني والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات "32 حلقة بث مباشر "، كذلك تنفيذ فيديو تحفيزي لدعم المتعافين للتمسك بالتعافي في ظل الضغوط والتوترات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد على صفحة الصندوق الرسمية Facebook،بالاضافه الى تنفيذ حملات توعوية للمتعافين والمدخنين عن خطورة التدخين وعلاقته بفيروس كورونا المستجد،والتأثير السلبي لتدخين أثر الإصابة بالفيروس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.