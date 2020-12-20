نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفيو السياحة والآثار يتقدمون بشكوى للنقابة ضد الوزير ومستشاره الإعلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت مجموعة صاحبة الجلالة، اليوم، تأجيل الوقفة التضامنية مع محرري السياحة والآثار، الذين تعرضوا لتجاوز الوزير خالد العناني في حقهم وحق المهنة، وذلك استجابة لدعوة نقيب الصحفيين ضياء رشوان، على أن يكون التأجيل لمدة أسبوع، وفقا لدعوة النقيب، وذلك التزاما من المجموعة بوحدة الحركة النقابية في مواجهة ما يتعرض الصحفيين له من انتهاكات وتجاوزات، مؤكدين أنهم يقفون خلف النقيب ومجلس النقابة في الإجراءات القانونية والنقابية حيال تلك الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين.

وأعلن الزملاء عن تقدم الصحفيون الذي تصدوا لإهانات وتجاوزات وزير السياحة والآثار ومستشاره الإعلامي نيفين العارف، بشكوى إلى النقابة، اليوم، حملت رقم ٦٢٩٣، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم المعلنة والتي تتمثل في ضرورة اعتذار الوزير، وإقالة مستشاره الإعلامي ومحاسبتها نقابيًا.

وكان قد تعرض الزملاء المكلفين بتغطية ملف السياحة والآثار، يوم السبت ١٤ نوفمبر ٢٠٢٠، لمحاولة التعريض بسمعتهم ونزاهتهم من قِبل وزير السياحة والآثار، واصفين ذلك بأنه أمر يستوجب الوقوف والتصدي له بحسم وقوة ليعرف قدر وقيمة الصحافة المصرية.

وكانت أزمة قد اندلعت بين الزملاء صحفيي ملف السياحة والآثار وبين الوزير، بعد إهانته لهم خلال كشف أثري قامت به الوزارة بمنطقة سقارة، الشهر الماضي، وأكد الزملاء تمسكهم القوي بضرورة اعتذار وزير السياحة والآثار بشخصه، وليس من ينوب عنه، عن ما بدر منه من إهانة في حق الصحفيين، وإقالة نيفين العارف مستشاره الإعلامي من موقعها في الوزارة، لسوء تعاملها مع زملائها الصحفيين.