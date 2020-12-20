نائب بالشيوخ يقدم طلب مناقشة عامة للشيوخ للرد على بيان الإتحاد الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الوفد، بطلب مناقشة عامة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر موقعًا من أكثر من ٢٠ عضوا من أعضاء المجلس.

وقال الهضيبي، في طلبه إنه يأتي استنادا لنص المادة ٢٣٠ من لائحة المجلس الداخلية وكذلك المادة ١٣٢ من الدستور المصري.

وأضاف في طلبه: "أثارت الزيارة الفريدة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا والحوار الذي دار حول حقوق الإنسان مبررا قويا لطرق هذا الملف الهام".

وتابع: "يأتي ذلك أيضا تماشيا مع اختصاصات مجلس الشيوخ في المادة ٢٤٨ من الدستور من وجوب دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتقوية دعائم الديمقراطية والحقوق والحريات والواجبات العامة حيث أصبحت الدولة الكبرى تنظر لقضايا حقوق الإنسان مثل الحق الذي يراد به باطل".

واستطرد: "طغت لاعتبارات السياسية والتأويلات المصلحية وجرئ استخدامها لخدمة سياسات معينة والتدخل في شئون الدول".

ويأتي طلب المناقشة العامة لبيان كيفية الرد على بيان البرلمان الأوروبي الصادر في هذا الشأن.