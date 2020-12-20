قافلة طبية للكشف مجاني لأهالي حي البساتين

وأشار اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، أن القافلة التى تستمر يومين وتستهدف الأسر الأكثر إحتياجأ تضم جميع التخصصات الطبية كالاطفال والباطنة والنساء والانف والاذن والحنجرة والعظام والمسالك البولية والاسنان والرمد وجراحة المخ والأعصاب تحت اشراف نخبة من الاساتذة والاطباء المتخصصين، كما تضم القافلة صيدلية متخصصة لصرف كافة الأدوية المطلوبة للمرضى بالمجان.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة